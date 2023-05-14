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布碌崙南區慶亞太裔月 華裔方旭巍獲表彰

記者顏潔恩╱紐約報導
方旭巍(中)是13日布碌崙慶祝亞太裔傳統月慶祝活動中獲得表彰的亞裔人士之一，左二為州參議員曲怡文。(記者顏潔恩╱攝影)
方旭巍(中)是13日布碌崙慶祝亞太裔傳統月慶祝活動中獲得表彰的亞裔人士之一，左二為州參議員曲怡文。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)南區16個亞裔組織、聯合當地七位民選官員辦公室舉辦的「慶祝團結、擁抱多元性」亞太裔傳統月慶祝活動，13日在新卓越高中舉行，帶來多元文化和背景的表演饗宴。

主辦方當日準備家用電器產品給民眾抽獎，節目表演除有華人聯合會帶來的舞獅戰鼓外，還有印度民族舞蹈、歌謠演繹、跆拳道武術表演；當日支持活動的議員們大多派代表來，只有州參議員曲怡文本人出席，她表示亞裔也分不同族群，有著各自的文化、食物、背景，但重要的是大家都是亞裔美國人，應多向外展示我們的多元性、團結性。

當日獲得表彰的五名亞裔傑出人士包括：市小商業服務局(Small Business Services)政府導航(Government Navigation)部門華裔負責人方旭巍、菲律賓藝術家兼社區活躍分子Potri Ranka Manis、韓裔社區人士朴桑元(Sang Won Park)、活躍於金融界的孟加拉裔Fahad Solaiman以及印度裔社區人士Sridhar Shanmugam。

方旭巍為來自香港的第一代移民，過去幫助父親經營小型企業，涉足理髮店、餐館、洗衣店等產業，親眼見證移民群體從語言溝通、到獲取政府資源面臨的阻礙； 他先後在市健康與心理衛生局、市小商業服務局工作，目前也推動市商業快速服務隊(NYC Business Express Service Team，BEST)倡議，幫助亞裔了解更多市府相關服務。

參與的社區團體包括華策會布碌崙社區服務、班森賀華人服務中心、松柏之家、紐約親子互助會、華人聯合會、布碌崙端芬同鄉會、海灣公園大道華人商會等。

由布碌崙南區16個亞裔組織、聯合七位民選官員辦公室舉辦的「慶祝團結、擁抱多元性」...
由布碌崙南區16個亞裔組織、聯合七位民選官員辦公室舉辦的「慶祝團結、擁抱多元性」亞太裔傳統月慶祝活動，13日在新卓越高中舉行。(記者顏潔恩╱攝影)

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