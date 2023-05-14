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紐約市新公寓面積「全美最小 」榜上有名

記者許君達╱紐約報導

今年2月，紐約市的租金水平繼續上漲，達到創紀錄的水平。而同時，根據一份榜單，紐約市三區在新公寓平均面積最小的全國排名中榜上有名。

報告顯示，2月曼哈頓的平均租金接近每月5200元，比1月上漲1%，比去年2月上漲6%，租金中位數也創紀錄地超過了4000元。布碌崙和西北皇后區的租金中位數在2月也創了紀錄，其中布碌崙的價格增長了17%。

曼哈頓區長李文(Mark Levine)表示，現在「中產家庭、教師、公車司機都買不起紐約的住房，我們必須建造更多的居住空間」。

紐約居民還需要面對的問題是，居住成本與居住環境越來越不成正比。

一項地產業研究顯示，2022年全美範圍內新公寓的平均面積比上一年小了30平方呎，創下過去十年中的最大降幅。這主要是由於單房單位在新公寓建築中的比例大幅增長，占全部單位的57%，而這個數字在十年前的新建公寓中為50%。而即使在相同戶型間比較，每個單位的平均面積也都有所減小，去年新建的兩房、單房和統艙(studio)戶型平均面積都比以前至少減少了10平方呎。

在全美範圍內，新建公寓平均面積最小的五個城市中，紐約三區(曼哈頓、布碌崙、皇后區)全部位列前五。排名榜首的是西雅圖。

紐約「價高房小」的程度比其他美國城市高嚴重得多。數據顯示，現在布碌崙(布魯克林)的平均公寓面積為692平方呎，月租金中位數為2109元；而在鹽湖城，公寓平均面積805平方呎，租金中位數僅為1319元。

租金 布碌崙 曼哈頓

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