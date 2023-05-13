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布碌崙華協老人中心藝術班 展成果

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙華人協會6大道老人中心藝術班日前舉行結業典禮，展出約20名耆老學員們向藝術家學習的素描、刺繡、水彩、手工等成果作品。(記者顏潔恩╱攝影)
布碌崙華人協會6大道老人中心藝術班日前舉行結業典禮，展出約20名耆老學員們向藝術家學習的素描、刺繡、水彩、手工等成果作品。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華人協會6大道老人中心藝術班日前舉行結業典禮，展出約20名耆老學員們向藝術家學習的素描、刺繡、水彩、手工等成果作品；老人中心邀請台灣藝術家蕭喆旻，啟蒙指導長者們在短短13周內挑戰自我、激發對藝術的熱衷；他們表示非常開心能參與這類既有意義、又能豐富生活的項目。

該藝術班由紐約市議會文化部和長青部、布碌崙藝術協會(Brooklyn Arts Council)隸屬的SU-CASA項目撥款贊助，將紐約市五區的藝術家和布碌崙共48間老人中心建立聯繫，考慮到語言、文化需求的考慮等，安排適合的人到中心指導長者學習。

「無論幾歲，我們相信每個人都有成為藝術家的潛質」，布碌崙藝術協會的藝術教育負責人Philip Alexander表示，且不管哪種藝術形式，舞蹈、音樂還是陶藝，持續地接觸會讓生活更精彩，也是保持年輕的秘訣；他呼籲，長者若喜歡這項項目，可多向當地民選官員反映，才會推動更多項目。

已多次指導長者藝術課程的蕭喆旻表示，此次藝術班有15至20名會員，自2月起利用每周幾小時的時間，共13周完成所有作品；教學內容循序漸進，從基本的學習線條、運用鉛筆描繪、到進階的刺繡、水彩、水墨畫，藉由作品觀察身邊的人事物，以自身的詮釋完成作品，帶來心靈上的滿足。

第二次參與該課程的長青學員、70多歲的李立娣表示，小時候生活條件不好，沒有機會接觸藝術活動，很高興現在有這樣的機會可以培養新的愛好；她很感謝藝術老師的耐心指導，令她發掘對藝術的興趣，如今在家裡也會有感而發、拿起水彩來作畫，一方面也是消磨時間，「不然生活會很悶啊」。

古稀之年的李立娣已第二次參與SU-CASA藝術課程。(記者顏潔恩╱攝影)
古稀之年的李立娣已第二次參與SU-CASA藝術課程。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 老人中心 紐約市

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