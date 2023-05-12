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市議會通過法案 禁止體重歧視

記者許君達／紐約報導
市議會通過禁止體重歧視的法案。(記者許君達／攝影)
市議會通過禁止體重歧視的法案。(記者許君達／攝影)

市議會在11日舉行全體會議通過法案，要求禁止在就業、住房和公共場所因個人的體重而歧視對待，但也有商界人士提出，該法案若實施，將會增加企業的合規負擔。

該案由市議員阿布魯(Shaun Abreu)領銜提出，禁止基於體重等生理特徵的歧視，但也為部分特殊職業的雇主提供有條件豁免。這條提案在市議會51席議員中，得到了44張贊成票。

此前，華盛頓州和密歇根州已經立法禁止體重歧視；新澤西、麻州以及華盛頓特區等地也正在考慮制定相關法律。除體重外，這條法案同樣禁止因身高和是否有紋身而歧視的行為。根據法案內容，對於歧視的投訴將由市人權委員會(Commission on Human Rights)進行調查，該機構也同樣處理此前有關種族、性別和懷孕等方面的投訴。

不過，一些商界代表和共和黨人對該法案表示擔憂。商業倡導團體紐約市合作夥伴(Partnership for New York City)主席懷爾德(Kathryn S. Wylde)表示，繁重的合規和調查工作最終會給雇主、監管機構和司法系統帶來更大的負擔。

提出議案的市議員阿布魯則表示，希望能促進人們重新對大體重者的認知，提出這條議案是「為了改變我們對體重的思考方式的文化。」紐約從1960年代開始，就是全美「脂肪運動」的中心，倡導者表示針對體重超標者的歧視已經持續了幾十年。

今年早些時候，在市議會的公聽會上，「全國促進脂肪接受度組織」(National Association to Advance Fat Acceptance)主席奧斯博恩(Tigress Osborn)說，「歧視脂肪不僅傷了我們的心，更掏空了我們的錢包、偷走了我們的機會，還限制了我們的生活。」

紐約市長亞當斯是一名公開的素食主義者，並長期堅持推廣健身和減肥。他沒有承諾會簽署這條法案，但一直支持這項反歧視的努力。「我們不應該因為人們的體重而區別對待他們。」亞當斯表示。

歧視 亞當斯 紐約市

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