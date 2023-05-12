長島兩華裔生 獲總統學者獎

郭美希獲「2023年總統學者獎項」。(郭美希提供)

聯邦教育部日前公布「2023年總統學者獎項」(2023 US Presidential Scholars)獲獎名單，在全國370萬名學生中，約5000人有資格獲得2023年獎項，最終161人獲獎；紐約州 兩名華裔高中生朱凱文和郭美希，在激烈競爭中脫穎而出。

白宮 總統學者獎委員會(White House Commission on Presidential Scholars)每年根據申請者的學術成就、藝術和科技特長、論文寫作、學校成績、社區貢獻服務、領導力等多項標準，綜合評選最優秀的學生，頒發「總統學者獎」。

紐約州獲獎的兩名華生分別是來自長島傑瑞柯高中的(Jericho Senior High School)朱凱文(Kevin Zhu)，以及來自賽奧塞高中(Syosset High School)的郭美希(Sabrina Guo)。

郭美希自小參與社會活動，2018年年僅12歲的她，成立Girl Pride International公益機構，幫助社會邊緣的女孩，受到白宮、國會認可，目前已幫助5000多個孩子。

疫情期間，她也主動捐出4萬元大學基金，購買物資支援醫護人員；去年，她聯合社區青少年與非營利組織舉辦反槍枝暴力遊行 ，還組織反仇亞的遊行等，並獲拜登總統簽署的「總統終生成就獎」，目前她已獲包括耶魯大學(Yale University)和史丹福大學(Stanford University)等十餘所名校錄取。

同樣出色的朱凱文在享有「少年諾貝爾獎」美譽的本年度雷傑納隆科學獎(Regeneron Science Talent Search)入圍決賽，他致力於研究血液和DNA相關的抗癌探索，聚焦於復發性重複收縮和微變化的短串連。