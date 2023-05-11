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加州網購二手車 小心是偷來的、車輛產權證也是假

NBA／柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

華埠2匪劫車 司機被拖行半個街區

記者許君達／紐約報導
事發地點位於圖中7-Eleven便利店前。(記者許君達／攝影)
事發地點位於圖中7-Eleven便利店前。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠拉菲逸街(Lafayette St.)交獲架街(Walker St.)路口附近10日上午9時24分左右發生搶車案件。一位運營車輛在路邊臨時停車時遭兩名男子分別搶奪，受害司機緊抓車輛不放，被拖行半個街區。嫌犯仍在逃，警方已發布緝拿通告，鼓勵社會各界提供線索。

據五分局通報，事發時，34歲的非裔男性受害司機將車停在拉菲逸街100號門前，短暫進入路旁商業建築，但離開車輛時未將鑰匙帶走。此時，一名嫌犯首先進入車輛，試圖將車開走；後另一名嫌犯也正試圖進入被搶車輛。

受害司機發現後，從外側緊抓車輛，試圖阻止第二名嫌犯上車，但已經進入車輛的第一名嫌犯此時加速將車開走。受害人被拖行近一個街區，到達拉菲逸街舊消防隊門前才被甩下，腿部受傷，目前已被帶走就醫，無聲明危險。記者在事發地點發現，受害人倒地處的路面上有殘留血跡，現場急救時被剪掉的褲腿也被遺留在旁。事發後，第一名嫌疑人駕車逃竄，第二名嫌疑人徒步沿拉菲逸街向南逃離。

警方通報，嫌疑人為兩名男子。被盜車輛為一輛黑色2011款本田Accord轎車，掛紐約牌照，車牌號為T797263C。第一嫌疑人此後駕車向新澤西方向潛逃，最後目擊地點為荷蘭隧道(Holland Tunnel)附近。民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

嫌疑人圖像。(市警提供)
嫌疑人圖像。(市警提供)
受害司機被拖行一段距離後倒地，腿部嚴重受傷，現場地面上殘留有血跡。(記者許君達／...
受害司機被拖行一段距離後倒地，腿部嚴重受傷，現場地面上殘留有血跡。(記者許君達／攝影)
嫌疑人圖像。(市警提供)
嫌疑人圖像。(市警提供)

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