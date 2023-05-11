華埠2匪劫車 司機被拖行半個街區

事發地點位於圖中7-Eleven便利店前。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠 拉菲逸街(Lafayette St.)交獲架街(Walker St.)路口附近10日上午9時24分左右發生搶車案件。一位運營車輛在路邊臨時停車時遭兩名男子分別搶奪，受害司機緊抓車輛不放，被拖行半個街區。嫌犯仍在逃，警方已發布緝拿通告，鼓勵社會各界提供線索。

據五分局通報，事發時，34歲的非裔男性受害司機將車停在拉菲逸街100號門前，短暫進入路旁商業建築，但離開車輛時未將鑰匙帶走。此時，一名嫌犯首先進入車輛，試圖將車開走；後另一名嫌犯也正試圖進入被搶車輛。

受害司機發現後，從外側緊抓車輛，試圖阻止第二名嫌犯上車，但已經進入車輛的第一名嫌犯此時加速將車開走。受害人被拖行近一個街區，到達拉菲逸街舊消防隊門前才被甩下，腿部受傷，目前已被帶走就醫，無聲明危險。記者在事發地點發現，受害人倒地處的路面上有殘留血跡，現場急救時被剪掉的褲腿也被遺留在旁。事發後，第一名嫌疑人駕車逃竄，第二名嫌疑人徒步沿拉菲逸街向南逃離。