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美東三江慈善公所邀中領館辦健在證

記者許君達╱紐約報導
中國駐紐約總領館工作人員進華埠社區為僑民辦理業務。(記者許君達╱攝影)
中國駐紐約總領館工作人員進華埠社區為僑民辦理業務。(記者許君達╱攝影)

美東三江慈善公所10日邀請中國駐紐約總領館的工作人員，為社區老年人辦理「健在證」。

「健在證」全稱為在境外居住人員領取養老金資格審核表，住在國外的中國籍老人需要以此為證明，申領戶籍所在地的養老金或退休金。三江公所主席包榮剛介紹，由於華埠有很多行動不便的老年人居住，而「健在證」又需要一年一辦，頻繁前往領事館排隊辦證是一個不小的負擔。公所位於華埠中心地帶，內部空間也比較充足，因此便考慮邀請領館工作人員前來為社區居民現場服務。

帶隊的陳領事介紹，領館方面貫徹「外交為民」的方針、深入基層為各地僑民社區提供部分領事服務的活動已行之有年。他表示，像「健在證」這樣的簡單文件，辦理起來並不複雜，只要辦理人帶著身分證明前來，填寫一個申請表，然後等待工作人員認證蓋章就可以。唯一有些麻煩的就是必須本人親自到場，將領事服務帶到社區，為申請者減輕了舟車勞頓的負擔。

包榮剛反映，現在中國外交部門為方便僑民換領護照而推出的線上應用程式的服務不太穩定，而且對於不能熟練使用電子產品的老年人來說也沒能起到便利的作用，希望領館能考慮也以這樣的模式進入社區提供服務。不過，陳領事表示，現在的技術條件暫時還無法滿足這個需求，目前領取護照還必須前往領館才行。

華埠 退休金

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