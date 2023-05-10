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南台灣虱目魚 5/14法拉盛快閃嘗鮮

記者鄭怡嫣／紐約報導
無刺虱目魚肚。(鮮饌國際)
無刺虱目魚肚。(鮮饌國際)

法拉盛王子街「皇椰雞」中餐館即將在5月14日母親節當天，舉辦快閃嘗鮮活動，民眾可以首次品嘗到來自南台灣、正宗肉鮮質美的虱目魚，而這都歸功於台灣第二代巫春霖對虱目魚的執著。

據了解，「皇椰雞」中餐館的虱目魚直接來自台南市將軍區與學甲區「鮮饌國際」的大型養殖場。虱目魚肉質鮮美，是整條魚都可以吃的魚種，每部位都可做出鮮甜美味的台式料理，魚骨頭也可熬出鮮甜高湯。

紐約出生長大的台灣第二代巫春霖幼時在台灣就常吃虱目魚，一直難忘。他發現在紐約沒有新鮮正宗虱目魚，就運用他自己成立經營的媒體公司Aranka Media，自台灣引進台南虱目魚的各種產品，開始推廣。

紐約大學音樂系畢業的巫春霖談起虱目魚，頭頭是道，最難忘的是虱目魚肚粥，常見的香煎虱目魚肚，肉質香甜；虱目魚或蒸或蔥燒，都非常鮮嫩美味，虱目魚還可做成魚丸。

長島大頸高中畢業的巫春霖說，他發現社區對這種在台灣人人愛吃的虱目魚產品認識不多，因為台灣的虱目魚大多出口到中國，紐約的虱目魚大多來自菲律賓，他覺得沒有台灣的好。

巫春霖從無到有，申請立進出口公司把在台南的「鮮饌國際有限公司」的去刺虱目魚肚、台南虱目魚粥等新鮮產品，引人紐約社區，讓大家分享南台灣的海鮮特產虱目魚。在法拉盛王子街上的「皇椰雞」中餐館推出母親節周末的虱目魚各種產品的嘗鮮優惠。 

南台灣學甲產地新鮮直送，採生態養殖。(鮮饌國際)
南台灣學甲產地新鮮直送，採生態養殖。(鮮饌國際)
學甲正宗虱目魚丸。(鮮饌國際)
學甲正宗虱目魚丸。(鮮饌國際)
美國台灣第二代巫春霖起引介台灣虱目魚產品進入社區。(巫春霖提供)
美國台灣第二代巫春霖起引介台灣虱目魚產品進入社區。(巫春霖提供)

中餐館 母親節 法拉盛

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