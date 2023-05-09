紐約客談╱鐵鎖喉案 慎防輿情發酵

患有精神疾病的非裔男子尼利(Jordan Neely)在地鐵車廂內被前海軍陸戰隊員佩尼(Daniel Penny)鎖喉致死一事仍在發酵，輿情若處理不當，恐步弗洛伊德案後塵。

尼利是一名有精神病史的遊民 ，患有精神分裂症和抑鬱症等疾病。據報導，他之前曾因為多重襲擊、企圖綁架兒童、毒品和猥褻行為，一共44次被逮捕。就在「地鐵鎖喉案」前一天，他因為將一名乘客推下地鐵站 台而接受調查。

還有報導說，尼利是紐約市 最需要得到幫助的前50名患有精神疾病的遊民之一。既然尼利是一名那麼「熱門」的遊民，又對社會有如此巨大的潛在威脅，為什麼尼利還能在街頭和地鐵車站如此逍遙呢？

紐約市重點幫助遊民精神病患者的行動開展了有一年多時間，看來像尼利這樣的遊民仍沒有得到有效的幫助，這要麼說明這個行動難度極高，要麼說明收治精神疾患遊民的行動收效甚微，難以令人滿意。

無論如何看待「地鐵鎖喉案」，佩尼並沒有要勒死尼利的主觀意願，這幾乎是一件可以肯定的事情。正因為如此，難道要佩尼為失敗的遊民精神病患者收治計畫承擔責任嗎？眼看著遊民到商場零元購物，大搖大擺進出商場，指控佩尼犯有刑事罪又不知會寒了多少人的心？

普通市民當然沒有執法權，但普通市民不能沒有維護社會治安的意識，這種意識更不能受到打擊。

更要命的是，此事正在繼續發酵，輿情正朝著弗洛伊德案發生後的黑白、左右對立走勢發展，示威已經此起彼伏，如果管控不當，2020年夏天的零元購噩夢恐怕會重現。