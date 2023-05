年度檢察官獎 韓裔袁欣獲殊榮

韓裔助理檢察官袁欣獲得年度检察官獎。(取自紐約亞裔律師協會官網)

亞洲聯邦官員協會(Society of Asian Federal Officers)5日在曼哈頓華埠舉行第32屆頒獎禮暨獎學金宴會,向紐約南區聯邦助理檢察官 、韓裔 袁欣(Won Shin, 音譯)授予年度檢察官獎(Prosecutor of the Year),他也是紐約亞裔 律師協會(Asian American Bar Association of New York)的主要成員之一。

袁欣表示,此獎項是一個莫大的榮譽,不僅證明了自己所做工作對社會的意義和價值,也是所有執法部門共同努力的成果,背後離不開各方的努力。

作為紐約亞裔律師協會的理事會成員,袁欣目前擔任紐約南區聯邦助理檢察官,並負責監督第二巡迴上訴法院的刑事上訴程序,以及就調查訴訟中出現的法律問題向檢察官提供建議。

亞裔律師協會主席Karen Kim表示,袁欣在他廣受認可的職業生涯中展現出了充足的領導力和服務公眾的精神,在聯邦和州檢察官辦公室均兢兢業業,是亞太裔社區的領袖和卓越典範,獲獎實至名歸。

Karen Kim還說,袁欣同時也是協會檢察官委員會和訴訟委員會的理事會聯絡人,還是聯邦律師協會律師學院(Federal Bar Council's Inn of Court)和大紐約韓裔律師協會(Korean American Lawyers Association of Greater New York)的成員。