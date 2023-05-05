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遊民地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

記者胡聲橋／紐約報導
尼利被鎖住喉嚨的視頻截圖。(取自推特)
尼利被鎖住喉嚨的視頻截圖。(取自推特)

日前，一名患有精神疾病的非裔遊民地鐵車廂被幾名乘客制服，其中一名白人鎖住了這名遊民的喉嚨，致其窒息死亡。此案迅速發酵，民主黨內進步派、溫和派意見對立，部分民權團體已經開始上街遊行示威，檢方或考慮將鎖喉者以謀殺罪提控。

事件發生於5月1日，在曼哈頓一列F線地鐵上，30歲的非裔男子尼利(Jordan Neely)舉止怪異，在車廂內大喊大叫，威脅其他乘客安全，幾名乘客上前將其制服，其中一人鎖住他喉嚨幾分鐘，直到他不再掙扎。尼利後來被宣告死亡，根據驗屍官的報告，尼利死於頸部受壓迫，是窒息死亡。

市警紀錄顯示，尼利過去十年曾被逮捕42次，有精神病史，是一名遊民。而鎖住尼利喉嚨的是一名24歲的前海軍陸戰隊員，他被警方被逮捕後釋放，沒有受到起訴。

事發後州長霍楚曾表示，地鐵裡的遊民許多都有精神健康問題，她認為這是造成悲劇的原因之一，認為這件事「非常令人不安」，「行為是有後果的」；市長亞當斯則表示，「關於這裡發生的事情，有很多我們並不知情，所以我不打算進一步評論」。

然而，民主黨左派對此反應強烈，紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)說，尼利無家可歸，挨著餓，許多當權者卻把窮人妖魔化，同時保護凶手；市主計長蘭德(Brad Lander)稱，鎖喉者所為是義警行為，不應提倡；勞工家庭黨稱，尼利「被殘忍地謀殺了」。

受到左派壓力，霍楚和亞當斯也改變口風；霍楚4日表示，尼利的家人理應獲得正義，「任何人都無權剝奪他人的生命」；市長辦公室則發表聲明稱，「我們的法律團隊對這起謀殺案的初步反應令人不安，展示了非裔和其他有色人種持續面臨的雙重標準」。但亞當斯也說，在警方完成調查之前，歐凱秀和蘭德不應該匆忙下結論。

曼哈頓地區地區檢察官辦公室表示，不排除以謀殺罪起訴鎖喉者，但他們仍在調查各種因素，他們會審閱驗屍官的報告，評估所有各種視頻和照片，盡可能多地找到並訪問證人，並獲取更多醫療紀錄，才能做出決定。目前，不少非洲裔民權團體已開始舉行示威，要求嚴懲鎖喉者。

遊民 地鐵 亞當斯

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