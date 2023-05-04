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太少人用 MTA停止公車免費Wi-Fi服務

記者許君達／紐約報導

為了方便民眾在紐約市都能享有免費無線上網，大都會運輸署(MTA)此前在公車上提供免費上網服務，但由於使用率過低，該服務已從今年起停止。

根據MTA，該機構於2016年開始，在新型公車上安裝Wi-Fi裝置，在停止服務以前，共有4266輛公車擁有此功能，占該機構公車總數的75%。

不過MTA統計，公車每個工作日為140萬人次提供服務，但是平均每天只有3萬3000人次在車上使用Wi-Fi，占總人數的2%，為此停止了該項服務。

經常搭乘公車的華人胡安說，在紐約市內，公車通常只會作為地鐵的補充，若地鐵無法直接到達目的地，才會換乘一段公車；由於在車上的時間很短，有時不過幾分鐘，根本來不及用手機

胡安也提到，車廂內的Wi-Fi需要登錄才能接連，速度毫無優勢，真要急用網路的話，一般也會直接用自己手機的網路服務。公車Wi-Fi對初來乍到沒有SIM卡的外國遊客有些作用，對紐約本地的通勤客來說就顯雞肋了，「不如多給地鐵隧道裡裝些上網設備。」

削減免費無線上網服務，每年可為MTA節省330萬元，而MTA也確有計畫提升地鐵內的手機服務。去年7月，MTA推進了一項計畫，未來十年內將手機信號和數據服務覆蓋到整個地鐵系統，並由第三方運營商承擔約6億元的成本。

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