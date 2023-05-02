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唯一獲獎華裔女性 盧佳慧奪皇后區科技創新賽大獎

記者高雲兒／紐約報導
盧佳慧與同事打造的銷售管理軟件，在企業技術類別贏得冠軍。(盧佳慧提供)
盧佳慧與同事打造的銷售管理軟件，在企業技術類別贏得冠軍。(盧佳慧提供)

皇后區經濟發展中心(QEDC)日前宣布了獲得2023年皇后區科技和創新挑戰賽(QTIC)的五個團隊，華裔選手盧佳慧與同事打造的銷售管理軟件，在企業技術類別贏得冠軍，盧佳慧也成為比賽中唯一獲獎的華裔女性。

該挑戰賽由皇后區區長理查茲(Donovan Richards)在去年宣布啟動，為期五個月，旨在為皇后區初創企業提供啟動資金。本屆競賽共有44個團隊提交商業計畫，共有五個類別，分別為消費者科技、企業技術、城市科技、社區服務和食品類，每個類別分別有三名入圍者，入圍者中再決出最後贏家，各類別每個團隊將獲得企業啟動資金2萬元。

此次獲得企業技術類別大獎的是「Sales Slicer」，由盧佳慧和同事奧沙利文(Feargal O'Sullivan)設計，這是一款可用於提高銷售團隊業績的軟體。作為畢業於康乃爾大學金融系的碩士生，盧佳慧在工作後發現市面上的銷售管理軟體不夠理想，想創造一款更有效率的軟體，不但能篩選有用信息，還能根據綜合信息為銷售團隊提供建議。

此次一舉獲獎，她非常驚喜，「沒想到自己第一次參加就得獎了，而且也學了很多推銷技能」。作為唯一獲獎的華裔女性，她鼓勵更多的女性尤其是亞裔女性，投身到科技行業。對於收穫的2萬元，她表示可能會用於精進軟體界面，或者雇用融資團隊獲得更多資金。

理查茲和皇后區經濟發展中心執行董事伯恩斯坦(Seth Bornstein)對獲獎團隊表示祝賀，並鼓勵更多初創企業參加。

皇后區經濟發展中心日前宣布獲得2023年皇后區科技和創新挑戰賽(QTIC)獲獎團...
皇后區經濟發展中心日前宣布獲得2023年皇后區科技和創新挑戰賽(QTIC)獲獎團隊。(皇后區經濟發展中心提供)

皇后區 華裔 入圍

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