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新增特許學校 布碌崙、皇后區有望

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約市將開放14個特許學校牌照。(美聯社)
紐約市將開放14個特許學校牌照。(美聯社)

紐約州新財年預算談判近日落下帷幕，焦點之一的特許學校(Charter Schools)上限問題，州府以及州議會雙方最終妥協，維持特許學校上限同時，將在紐約市新發14個過去被關停的特許學校牌照。目前，布碌崙(布魯克林)、皇后區，已有數個機構正在等待牌照申請的開放，華人教育維權者則表示，望更多特許學校進駐布碌崙及皇后區華社。

根據最終的談判結果，紐約市275特許學校上限不變，但由於有14個被稱為「殭屍學校」的特許學校事實上已經停辦，將在本市重新發放14個特許學校牌照。此外兩方還規定，已有55%以上特許學生比率的學區不得再開新校，使得哈林區的第五學區成為目前唯一受到影響的區域。

目前已有11家機構在已獲建校批准，建校地址包括布碌崙及皇后區，其中包括一家專注於性別公平、提供K-8年級教育的布碌崙女校、西皇后區第30學區的首所轉介高中(Transfer High School)、以及布碌崙中部以STEM課程為主的一所高中；特許學校龍頭成功學院(Success Academy)，也表示「有興趣開放新校」，另一佼佼者KIPP則並未表露申請新牌的興趣。

教育倡議組織PLACE NYC共同創辦人朱雅婷在接受本報採訪時表示，成功學院雖在布碌崙華社班賀森有一處分校，然而當地家庭需求大，許多申請學生仍在等候名單上，希望成功學院或其他特許學校能響應此前聯合發聲、支持擴建特許學校的廣大華人家長需求，在布碌崙南部再建一所特許學校，並提供中英雙語教育；此外，也有皇后區家長反映在森林小丘、艾姆赫斯特建新校的心願。

另一方面，初高中的抽籤制度，也讓更多華人家長把目光卯準特許學校，朱雅婷表示，此前市教育總監班克斯，已允許各學區學監自行決定是否保留抽籤制度，華人聚居的皇后區第25、26學區及布碌崙第21學區，目前已經恢復擇優錄取，然而此次布碌崙第20學區某初中入學放榜，也有家長反映可能仍在使用抽籤制，政策朝夕令改，混亂不透明，也使得家長更關注本地的特許學校。目前，仍有許多孩子須跑到曼哈頓的特許學校上學。

華人家長曾聯合抗議擴大特許學校上限。（本報檔案照）
華人家長曾聯合抗議擴大特許學校上限。（本報檔案照）

布碌崙 學區 皇后區

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