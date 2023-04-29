皇后區一酒莊遭噴塗仇亞言論 市警仇恨犯罪小組介入

皇后區一酒莊遭人噴塗仇亞言論，男子遭警通緝。(市警提供)

皇后區南部市警101分局轄區近日發生一起亞裔仇恨犯罪 案件，一男子在車站等車之際，在旁邊一酒莊的門上噴塗了反亞裔言論，隨後登上公車逃逸；市警公布嫌犯體貌徵詢線索以破案。

警方表示，案件發生在4月19日晚10時43分，一身分不明的男子在Far Rockaway和莫特大道(Mott Avenue) 站下了A線列車，然後步行到莫特大道和Beach Channel拐角處的巴士站；在等車時，他走到位於莫特大道21-35號的一家酒莊前，在前門噴上了反亞裔言論；當汽車到站，便登車離開。

目前此案已交市警仇恨犯罪小組調查，根據監控，嫌犯中等身材，留有鬍髭；作案時身穿黑色圖案白色帽衫、白色運動褲、白色運動鞋；頭戴黑色棒球帽，背著黑色背包。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。