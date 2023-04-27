市議會提案 擬增建公共泳池 普及兒童免費游泳課

市議會提案，擬在全市範圍尋地新建公共泳池，並為13歲及以下兒童提供免費游泳課程。(取自市公園局推特)

夏季即將到來，市議會26日召開公聽會，要求市公園局(Department of Parks and Recreation)及相關單位全面審查現有公共用地，在全市範圍新建公共泳池，並為13歲及以下兒童提供免費游泳 課程，還針對現存救生員短缺的問題提出了一項預提案(Preconsidered Int.)。

由市議員布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)等提出的962號提案，要求市公園局對市府擁有土地進行全面調查，尋找可新建公共泳池的地點，同時與市教育局 (DOE)協商，開放教育局所擁設施內的游泳池予公眾，並提供免費課程教市民游泳。

市議會公園委員會指出，紐約市在夏季為市民提供免費游泳場地，現已有65座公共泳池，然而設施分布不均，全市有18個選區內一座泳池都沒有。

同時還有大量市屬土地適合增建泳池，或有不開放泳池，例如在華埠 所在的第一選區內，目前沒有正在營運的公共泳池，但卻有兩座不開放的游泳池。

市公園局長多諾霍(Sue Donoghue)介紹，在皇后區東南部和布碌崙(布魯克林)，有兩座新的社區休閒中心項目正在進行中，包含游泳池，也是公園局15年來首次新增游泳池。此外，紐約現有的公共泳池多數歷史悠久，其中最老的建於1930年，市公園局在去年獲得6700萬元資金，用於20個公共泳池的修繕改造，現在還在為四座室內泳池和五座露天泳池尋求修繕資金。

市議員曼寧(Julie Menin)等則提出760號提案，要求市公園局為所有不超過13歲的兒童提供免費游泳課程；曼寧表示，溺水已成為兒童意外死亡的第二大原因，鼓勵全民及兒童學會游泳技能，刻不容緩。