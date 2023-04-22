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皇后區貝賽公園重建 動工

記者高雲兒／紐約報導
皇后區貝賽的德莫迪船長三角洲公園於21日舉行重建儀式。(劉醇逸辦公室提供)
皇后區貝賽的德莫迪船長三角洲公園於21日舉行重建儀式。(劉醇逸辦公室提供)

市公園局與皇后區多位民選官員，於21日為皇后區貝賽的德莫迪船長三角洲公園(Captain Dermody Triangle)舉行重建儀式，公園將增加綠植和長椅，為市民提供更好的公共空間。

該公園占地0.2英畝，於1866年建成並投入使用，是為紀念1864年5月12日的內戰中，在弗吉尼亞州一戰役中殉職的廢奴主義者德莫迪船長(Captain William C.Dermody)。該重建項目會把公園的入口從東北轉移到西北，以及在216街到公園的路口加人行道，同時拓展出一個更寬的殘障人士入口通道；公園內還將增加長椅和綠植，使人們更好地享受該空間。

21日下午，市公園局代表多諾霍(Sue Donoghue)與皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)、州參議員劉醇逸、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)、市議員李琳達以及其他社區成員一起為德莫迪船長三角洲公園進行動土儀式。

理查茲表示雖然才開始動工，但迫不及待想要為建成的公園剪綵。

州參議員劉醇逸稱，早在2020年，來自紐約州住宅管理局(DASNY)的50萬元維修經費已到位，而後廣泛徵集公園設計意見，經過多年規畫，如今終於開始正式動工，「甚至在我上任之前，我就聽說居民們多麼迫切地希望重建這個公園」。

劉醇逸表示，居民會在重建結束後，享受到更好的公園。李琳達則說，紐約居民生活壓力重重，城市的公園和綠地將有助於人的身體和精神健康。

皇后區 參議員 眾議員

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