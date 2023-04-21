變動不大 州眾議會選區重畫拍板

州獨立選區重畫委員會20日投票通過了州眾議會選區重畫最終草案地圖，並將地圖呈送州議會審閱。(視頻截圖)

紐約州獨立選區重畫委員會(Independent Redistricting Commission)20日投票，通過了州眾議會選區重畫最終草案地圖，並將地圖呈送州議會審閱；最終地圖修正了上一版草案中較為激進的變動，大體仍然保持目前的選區畫分。

選區重畫委員會去年公布第一版草案後舉行了一系列公聽，並根據公聽意見對選區做出了修改；委員會成員普遍表示，本次選區重畫的公眾參與充分、成果顯著，也是選區重畫委員會歷史性的進步，因為該委員會去年未能就國會和州參議會選區達成協議，州議會的選區重畫被判違憲，最終不得不由法庭指定人員重畫。

其實，上次州眾議會選區重畫儘管不像國會議員、州參議員選區那樣黨派分歧嚴重，但也被一同被判違憲，不過由於距離初選日太近而來不及重畫，法官允許去年選舉暫時使用違憲的重畫版本，待選舉過後再由選舉重畫委員會重畫。

新版本的變動主要出現在上州，紐約市與目前相比變化不大，幾個華社所在選區的邊界與目前相比幾乎沒有變化。

相比去年12月的草案，曼哈頓 與皇后區 之間的羅斯福島繼續保持現狀，與曼哈頓上西城一起被畫入第76選區，而非如12月草案被畫入皇后區一側，當時這一更改遭到選區現有民代和公眾強烈反對；此外，史泰登島 北岸和曼哈頓最南端同在的第61選區也被保留，而非如上一版草案中只含史泰登島。

在皇后區南部，幾個南亞裔和加勒比裔社區，將繼續被畫分到不同選區；12月的草案曾將南里士滿丘和南歐松公園重畫入第24選區，得到當地社區支持，但最終草案又將其分開。