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紐約食物短缺 亞裔家庭最嚴重

記者許君達／紐約報導
排隊領取免費食物的紐約居民。（記者張心／攝影）
排隊領取免費食物的紐約居民。（記者張心／攝影）

公益組織「紐約健康基金會」(NY Health Foundation)近日公布了一份研究報告，報告指出，2022年約有十分之一的紐約人缺乏食物，比上一年度增加，其中亞裔家庭面臨食物缺乏的增長率，與前一年相比，更達到41.3%；該報告顯示，2022年由於各項政府補助在疫情後結束，導致有需求家庭取得食物更難。

最新公布的報告研究了2020至2022年紐約州的家庭食物缺乏情況。其中，2020年新冠疫情初起時，食物缺乏的家庭達到10.2%，是三年之中最高的，在2021年降到8.6%之後，隨著各種疫情期間的紓困措施相繼結束，2022年，食物缺乏率再次上升到了9.7%。

報告顯示，疫情之中，食物缺乏家庭的數量也有顯著的上升。老年人和少數族裔是受衝擊最大的群體，從2021到2022年，65歲以上的紐約家庭，食物缺乏率增加了30%以上，而按族群畫分，亞裔和非洲裔的增長率分別達到41.3%和16.7%。

而在分類統計中，有孩子的家庭食物缺乏情況，比沒孩子的家庭上升更加突出，2022年，有孩子家庭的食物缺乏率達到12.7%，接近總數的八分之一。

按照聯邦農業部的標準，食物缺乏的定義是「由於沒有足夠的錢或財務用來購買食物，家庭在最近七日之內，有時無法為一名或多名家庭成員獲得足夠的食物。」

由於食物是維持生存最基本的需求，食物缺乏通常也被視作衡量美國家庭貧困程度的一個重要指標。

針對這個統計結果，紐約健康基金會向州政府和聯邦政府提出了多項建議，包括為所有學生提供免費餐食、擴大糧食券福利、提供食品運輸補償等。

疫情 亞裔 紓困

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