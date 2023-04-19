LCP羊頭灣巡邏 商家投訴盜竊嚴重

本地社區巡邏隊18日與61分局警員，在U大道展開巡邏工作。(記者顏潔恩／攝影)

由布碌崙 (布魯克林)羊頭灣華人 居民和商家為主，組成的「本地社區巡邏隊」(Local Community Patrol，簡稱LCP)，18日與61分局警員在U大道展開巡邏工作；不少華裔 商家反應遭到偷竊，竊賊即使被抓了又馬上被釋放，讓商家無法安心開業，整日提心吊膽。

18日LCP多名巡邏隊員與市警61分局的三名警員，從羊頭灣東16街出發，在當地華人商業圈展開巡邏，沿途不少華裔商家除感謝巡邏隊對社區安全付出，也提出對紐約市治安惡化的擔憂，以及做為小商家，面臨的問題等。

昌發超市業者王新表示，店裡經常出現各種盜竊行為，上周才有人到店裡偷啤酒，儘管報警後，警方迅速趕到現場將嫌犯逮捕，但礙於現行法規，很快就會被釋放。

王新說，這樣「抓了放、放了抓」的做法只會進一步助長盜竊行為，就算商家說要報警，竊賊卻一點都不怕，「若小偷小摸都視若無睹，日後社區風氣會更糟糕，鬧出更嚴重的事件」。

他感覺今年的治安尤其差，眼下的應對方式，只能每日早點關門；不過王新也希望，警方和市府能提出真正的方法改善治安；儘管如此，他仍感謝LCP隊員願意挺身，為社區的安全貢獻一分力量。

巡邏隊隊員之一的盧約翰，是在U大道經營酒莊的老闆，當日生意交給店員管理後，自身投入巡邏工作；他說就算可能遭遇危險，還是要以身示範、拋磚引玉，鼓勵更多社區民眾花點時間站出來，幫忙維護治安，並以此引起市府的重視。

團隊負責人陳麗娜表示，目前將會不定期在社區展開巡邏，每周三、四次，且會將收集到的意見在與61分局舉行的會議中提出反饋；當日巡邏時，不少外族裔民眾見狀也留下聯繫方式，表達加入行列的意願。LCP仍持續招募隊員中，有興趣的民眾可撥電至(646) 580-6612，或電郵至[email protected]詢問。