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安良工商會年會 亞當斯表彰

記者許君達／紐約報導
市長亞當斯為安良工商會第98屆年會致詞。(記者許君達／攝影)
市長亞當斯為安良工商會第98屆年會致詞。(記者許君達／攝影)

美國安良工商會17日在曼哈頓華埠召開第98屆年會，並舉辦盛大晚宴，市長亞當斯(Eric Adams)出席並致辭；他對華埠社區商業組織在疫情期間發揮的作用高度評價，並希望華人社區和商業領袖進一步參與到紐約市的建設之中。

亞當斯同與會嘉賓合影。(記者許君達／攝影)
亞當斯同與會嘉賓合影。(記者許君達／攝影)

亞當斯表示，安良工商會所代表的社區商業組織在疫情期間發揮了穩定社會的重要作用，而工商會所發揮的重要影響超出了社區的邊界，惠及整個城市；他說，「新冠疫情期間，我們損失了99%的工作機會，多虧你們的堅強，我們的城市才得以走出陰影，重新恢復了往日的功能。」

亞當斯表示，亞裔社區是這個多元的城市與國家中的重要一分子，他希望華人社區和商業領袖們能夠進一步參與到紐約的建設之中；市府團隊將採取一切可行的措施協助，共創一個美好的未來。

中華民國僑務委員會委員長徐佳青，向迎來130周年大慶的安良工商會舉杯致意。(記者...
中華民國僑務委員會委員長徐佳青，向迎來130周年大慶的安良工商會舉杯致意。(記者許君達／攝影)

市議會第一選區市議員馬泰(Christopher Marte)、中華民國僑務委員會委員長徐佳青、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章、副處長陳珮瑩、中華公所主席曾偉康以及各兄弟僑團代表出席。

當日中午，安良工商會的年會在中華公所盛大開幕，徐佳青、華僑協會總會林齊國理事長在各大僑團代表的陪同下出席；年會將於18日繼續進行，計畫就會務和各種議案進行研究與解決，並制定未來的工作目標。此外，18日還將選出安良工商會的下一屆總理。

亞當斯 疫情 華埠

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