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洞頭、靈昆兩商會年會 推動中美友好

記者高雲兒╱紐約報導
美國洞頭商會和美國溫州靈昆商會於日前在法拉盛舉行年會。(記者高雲兒╱攝影)
美國洞頭商會和美國溫州靈昆商會於日前在法拉盛舉行年會。(記者高雲兒╱攝影)

美國洞頭商會和美國溫州靈昆商會日前在法拉盛舉行主題為「中美友好萬萬歲」年會，旨在推動中美之間的貿易合作和友好關係；主辦方表示，有50多個成員前來參加，多位官員及僑領均出席。

主辦方在年會上介紹了洞頭和靈昆的淵源，洞頭是溫州市四大主城區之一，是溫州的海島區，擁有104個大小島嶼，也是溫州唯一以區縣名冠名的省級風景名勝區，而靈昆是洞頭區的6個街道之一；早些成立的靈昆商會面臨地名限制，為了服務更多來自洞頭的僑胞，洞頭商會因此成立。

美國洞頭商會負責人、美國溫州靈昆商會會長諸寶傑說，靈昆商會是一個成立8年的年輕商會，洞頭商會更是剛滿1年，兩個商會都正值蓬勃成長的好時機；本次年會主題為「中美友好萬萬歲」，諸寶傑稱兩個商會將持續壯大溫州僑團的力量，堅持互助團結的初心，一如既往地為促進中美貿易合作和友好關係不斷努力。

中國駐紐約總領館領事陳曲鋒和刑玉臨、副市長辦公室高級顧問顧雅明、市長辦公室代表Jasper Diaz、 何助敏(Gilbert Hoe)以及多位同鄉會會長和社區僑領出席活動。

市長辦公室代表Jasper Diaz(左)、 何助敏(右)和美國洞頭商會負責人、...
市長辦公室代表Jasper Diaz(左)、 何助敏(右)和美國洞頭商會負責人、美國溫州靈昆商會會長諸寶傑(中)。(記者高雲兒╱攝影)

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