我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加「搖滾機器人」挺進全國賽 9位女孩組成 不乏華裔生

鼓吹兒童擁槍權？南達科他州長：2歲孫女已有2把槍

海外青年文化大使培訓招生

紐約訊
海外青年文化大使(FASCA)新生培訓活動即日起開始報名。(主辦單位提供)
海外青年文化大使(FASCA)新生培訓活動即日起開始報名。(主辦單位提供)

2023年中華民國僑務委員會「海外青年文化大使(FASCA)新生培訓」，將於北美及亞太地區共11個城市展開培訓活動，紐約場將於7月7日至7月9日，在皇后區法拉盛紐約台灣會館舉辦；報名即日起開跑，名額有限，歡迎14至17歲的台裔青少年踴躍參加。

為加強海外新生代對台灣的連結及向心，並鼓勵海外僑民青年參與僑界活動，培養未來僑社中堅幹部及海外支持台灣政府新能量，僑務委員會自2011年起陸續於北美各地成立海外青年文化大使協會，截至2022年已培訓青年6346人。

本年新生培訓以「領導、服務、文化、傳承」為四大培訓主軸，分為三日訓練以及全年持續性培力活動。其三日訓練特聘請台美兩地教授及專業講師共同組成巡迴講座，為台裔青少年辦理既具挑戰又富具文化意義之課程與體驗活動。此外，完整結訓之學員亦具資格加入當地FASCA 組織、並參與特別設計之「培力計畫」，透過積極參與僑社活動之磨練與學習，期待培育出具有文化涵養與領導長才的台裔青年。

三日新生培訓內容包括文化及移民尋根體驗課程，賦予傳統藝術新意象；另一方面，領導統御等規畫課程讓學員挑戰自我，成就自我領導與團隊價值，另外也透過族裔平等價值及生命教育課程，培養宏觀思考能力。

每位學員完成培訓結業後，即具有加入FASCA資格並成為各地區分會學員。分會學員將能參與更多元之線上課程，並不間斷的自我學習。此外，學員也能參與各地僑社多樣的僑社服務活動，讓青少年不間斷的自我學習。若美國學員服務累積超過100小時，將由相關單位協助申請「美國總統志工服務獎」，使未來升學之路更具優勢。

歡迎14至17歲的台裔青年加入，詳情及報名可上：https://wceo.regfox.com/2023fasca、僑委會網站http://www.ocac.gov.tw，更多資訊可洽詢紐約華僑文教中心(212)317-7317或(212)317-7363，鮑小姐[email protected]

紐約場將於7月7日至7月9日，在皇后區法拉盛紐約台灣會館舉辦。(主辦單位提供)
紐約場將於7月7日至7月9日，在皇后區法拉盛紐約台灣會館舉辦。(主辦單位提供)

中華民國 升學 法拉盛

上一則

擴大華裔投票力 聯盟深入社區教育選民

下一則

減少BQE對周邊的負面影響 市交通局擬設「社區連接點」

延伸閱讀

鼓勵未成年人吸菸 電子菸公司遭罰4億

鼓勵未成年人吸菸 電子菸公司遭罰4億
紐約納稅人 暫甩聯邦捐贈者封號

紐約納稅人 暫甩聯邦捐贈者封號
芝城新會同鄉會春宴聯歡會　高朋滿座嘉賓冠蓋雲集共襄盛舉

芝城新會同鄉會春宴聯歡會　高朋滿座嘉賓冠蓋雲集共襄盛舉
灣區僑務榮譽職 頒發新續聘證書

灣區僑務榮譽職 頒發新續聘證書
6/16起連三天FASCA新生培訓 即日起接受報名

6/16起連三天FASCA新生培訓 即日起接受報名

熱門新聞

李女士家「租霸」常停不同的名牌車。(受訪者提供)

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

2023-04-10 11:08
中華航空客機示意圖。（記者黃仲明／攝影）

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

2023-04-12 00:20
8大道華裔房東因為房客不肯搬家，十分頭疼。(房東提供)

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

2023-04-11 07:50
紐約市近來發生模式銀行卡竊案，嫌犯聲東擊西盜走被害人銀行卡，然後提領大量現款。圖為嫌犯作案照片。（市警局提供）

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

2023-04-11 13:34
陳先生從多個受害房東收集到的假鈔、假ID、無效銀行卡和購物卡。(受訪者提供)

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

2023-04-10 06:44
管理員通過促銷活動，拉更多人進群。(林女士提供)

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

2023-04-09 06:54

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製

何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製