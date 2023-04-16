海外青年文化大使培訓招生

海外青年文化大使(FASCA)新生培訓活動即日起開始報名。(主辦單位提供)

2023年中華民國 僑務委員會「海外青年文化大使(FASCA)新生培訓」，將於北美及亞太地區共11個城市展開培訓活動，紐約場將於7月7日至7月9日，在皇后區法拉盛 紐約台灣會館舉辦；報名即日起開跑，名額有限，歡迎14至17歲的台裔青少年踴躍參加。

為加強海外新生代對台灣的連結及向心，並鼓勵海外僑民青年參與僑界活動，培養未來僑社中堅幹部及海外支持台灣政府新能量，僑務委員會自2011年起陸續於北美各地成立海外青年文化大使協會，截至2022年已培訓青年6346人。

本年新生培訓以「領導、服務、文化、傳承」為四大培訓主軸，分為三日訓練以及全年持續性培力活動。其三日訓練特聘請台美兩地教授及專業講師共同組成巡迴講座，為台裔青少年辦理既具挑戰又富具文化意義之課程與體驗活動。此外，完整結訓之學員亦具資格加入當地FASCA 組織、並參與特別設計之「培力計畫」，透過積極參與僑社活動之磨練與學習，期待培育出具有文化涵養與領導長才的台裔青年。

三日新生培訓內容包括文化及移民尋根體驗課程，賦予傳統藝術新意象；另一方面，領導統御等規畫課程讓學員挑戰自我，成就自我領導與團隊價值，另外也透過族裔平等價值及生命教育課程，培養宏觀思考能力。

每位學員完成培訓結業後，即具有加入FASCA資格並成為各地區分會學員。分會學員將能參與更多元之線上課程，並不間斷的自我學習。此外，學員也能參與各地僑社多樣的僑社服務活動，讓青少年不間斷的自我學習。若美國學員服務累積超過100小時，將由相關單位協助申請「美國總統志工服務獎」，使未來升學 之路更具優勢。