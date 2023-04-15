紐約客談／管制鋰電池無配套 恐釀黑市氾濫

鋰電池引發火災，在電單車的普及下愈來愈常見，也對住宅和人身安全造成重大損失。為此紐約市 規定，禁止販售或出租不符合安全標準的電池，盼減少電池引發火災的機率，但沒有配套措施，恐怕造成黑市氾濫，導致更大潛在危機。

根據市府數據，去年鋰電池爆炸共導致220起火災，為2020年44起的五倍多，其中有十人死亡、226人受傷；市府官員表示，這類的火災很難撲滅，因為電池爆炸火勢蔓延迅速，且會釋放出有毒氣體。

市府該舉是為了保護廣大市民，但是對於依賴電單車送餐的外賣郎來說，這樣的規定除了難以執行，更可能進一步導致黑市的盛行。

根據外賣郎團體說法，紐約市售電單車僅有不到10%符合市府規定的安全標準，而且大部分價格昂貴，有些甚至售價達到2500元；而根據華人 外賣郎，電單車通常是由他們自行負責，如果車子壞掉或需要換零件，外賣郎需要自掏腰包檢修，若一顆電池就需要花費上千元，在缺乏市府或相關單位的支持下，這些外賣郎可能轉向黑市購買廉價電池，沒有政府控管，恐怕造成更大的潛在危機。

有工會提議，市府應該對這些第三方外送平台公司，徵收強制性的「安全附加稅」，藉此創建一個基金，來幫助外賣郎購買經過認證的電池，雖然要價更高，卻可達到更安全的效果。

不過對於缺乏組織、缺乏工會保護的華裔 外賣郎來說，這樣的建議似乎不切實際，而華人雇主則會繼續忽略外賣郎權益，最後外賣郎被夾在法規和雇主間，無奈只能透過非法途徑購買電池，置生命財產安全於一旁。