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江伊敏競選皇后區法官 要為亞裔謀公平

記者高雲兒／紐約報導
江伊敏和選務經理林家豪。(記者高雲兒／攝影)
江伊敏和選務經理林家豪。(記者高雲兒／攝影)

競選皇后區第六行政區(the 6th Municipal District)民事法官的華裔江伊敏(Evelyn Gong)，12日在法拉盛舉辦媒體圓桌會議，她表示自己從小到大的信念為「公平」，將會以自己的成長背景、語言優勢和同理心來建立亞裔對司法系統的信任。

從就讀大學第一年，江伊敏望著校內大廳貼著傑出法官校友的照片，目之所及多為白人男性，當時她心中就想著：「總有一天這裡要有我的照片」。

現年45歲的江伊敏，「公平」兩個字是她從小到大的信念；來自法拉盛移民工薪家庭的她，母親和外祖父母等家人，借錢從香港移民紐約，「我的母親因為她英語的口音，有時候常被不認真對待，甚至被嘲笑」。

而她的父系家族雖然是生活在美國多代的亞裔，也在參軍入伍的時候受到種族隔離的困擾，「那時候我就想關注社會公平」。

參選皇后區第六行政區民事法官，該區包括法拉盛、大學點、灣台(Bay Terrace)、新鮮草原、秋園丘(Kew Gardens Hills)等地，有超過三分之一的人口是亞裔；江伊敏說，該社區十分多元化，但卻未體現在民事法官的席位上，「我想為更多的人謀求公平」。

擁有超過15年律師經歷的她，也有逾十年在私營企業服務的經歷，在公共事務與小商業相關議題上都附有經驗，另外，她也捍衛公正和平等，如致力於保護選民投票權，義務保障兒童權益等。

江伊敏表示，若當選，她將成為該區首個亞裔，也是首個有色人種女性的民事法官，「當人們走進法院的時候，通常都處在生命的最低點，如果他們發現法庭椅上坐著的是和自己長得一樣的人，心裡會非常寬慰」。

她不諱言，很多亞裔對司法系統有著質疑和不信任，她會憑藉自己的成長背景、語言優勢和同理心來建立信任；「重要的是我理解他們」，江伊敏說，「如果英語能力有限，表述不夠清楚，那麼案子需要多一點時間處理是合理的，我會更耐心，並提供翻譯等多種幫助。」

雖然在為自己成為法官競選，她強調法官這個職位涉及更多的是「公共服務」而不是「政治」。她呼籲更多的選民尤其是亞裔選民可以站出來積極投票。

根據市選舉局，民事法官將於6月27日初選，皇后區有五席。在第六區，皇后區民主黨代表全票提名江伊敏接替前民事法官鄭昱楷，她也獲得多位民選官員背書，包括國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、州眾議員布朗斯丁(Edward C.Braunstein)，市議員黃敏儀、李琳達等。目前尚未確定是否有其他黨內候選人與她競爭。

江伊敏表示自己從小到大的信念為「公平」。(記者高雲兒／攝影)
江伊敏表示自己從小到大的信念為「公平」。(記者高雲兒／攝影)

亞裔 皇后區 法拉盛

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