華埠彩蛋尋寶送大獎 藏得深不好找

第一位獲獎者在堅尼路上的華埠信息亭領獎。(華埠商改區供圖）

復活節假期，曼哈頓華埠 的上百大小商家中，有五家隱藏了「彩蛋」，開放在10、11日兩天，所有遊客或居民，無論是否進店消費，都可以在店門口的掃描QR碼參與尋寶活動，並可獲得小禮物，最後共有15位幸運者獲得了獎品。

尋彩蛋活動由華埠商業改進區(Chinatown BID)主辦，策畫和執行全部由商改區 的年輕員工操刀，活動全部通過網路完成，選取的合作商戶也更加符合年輕人的品味，包括歷史悠久的「Ting's」禮品店、華埠雪糕行(Chinatown Ice Cream Factory)、新銳網紅店「Daniel Corpuz」巧克力工坊、頗受歡迎的Artbean咖啡 店，和Alimama甜品店。商改區特殊項目主任李德容表示，希望藉此活動鼓勵大家多外出走走，並為華埠經濟的復甦獻力。

在為期兩天的「彩蛋尋寶」活動中，前五位成功找到三家店舖的參與者可獲得「大獎」，獎品為華埠知名店舖的禮品卡，以鼓勵獲獎者更多進店消費；後十位獲勝者，可得到由社區藝術家創作的明信片和壁畫海報，所有獎勵都本著「把華埠美好的一面都推介出去」的理念進行。

雖然在活動網頁上提供了特寫照片提示，但要在華埠的諸多店舖中找到五個，依舊難度不小。商改區行政總監陳作舟透露，此前策畫團隊公認隱藏最深的網紅巧克力工坊，竟然被20多名參與者認出，令他頗為驚訝。

獲得了「大獎」的Dannis是華埠居民，他的朋友偶然在堅尼路(Canal St.)上的華埠信息亭掃碼發現了這項活動，分享給他，然後他便憑藉自己的生活經驗，花了大約半個小時，就確定了其中四家店。