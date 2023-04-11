紐約客談／布碌崙巴士網重設 應廣納民意

國會眾議員 瑪麗奧攜手南布碌崙 (布魯克林)的州眾議員和市議員，於10日發表聲明，認為MTA的布碌崙巴士網絡重新設計計畫不公平地對待南布碌崙，讓許多居民沒有可靠的公共交通選擇。在此之前，市議員紀思庭也聯合其他民選官員，對該計畫表示不滿，認為該計畫為公眾的交通增添了諸多不便。

民選官員代表的是民意，可以想像，布碌崙巴士網絡重新設計的計畫必然存在不少問題和缺點，才在如此多民選官員的選區招致強烈的反彈。設計者對當地社區居民的交通需求了解不夠具體和深入，是造成設計缺陷的最主要原因。

布碌崙這次重新設計巴士網絡是幾十年來的第一次重大變動，設計者試圖通過擴大巴士線路的全天服務，讓乘客隨時搭乘巴士；通過修改巴士路線，以填補巴士網絡的空白；通過平衡巴士車站之間的距離和精簡迂迴線路，讓巴士路線更有效率。布碌崙巴士網絡目前有62條一般路線和9條快速路線，按照新設計方案，布碌崙將會有69條一般線路和19條快速線路，有很大提升。

這麼巨大的改變，雖然會給更多人帶來方便，但也必然給一部分居民帶來不便，這也是這些議員抗議背後的原因之一。無法以多數人利益的名義，讓一些人的利益受損，唯一的方法就是讓這些人也都滿足。正因為如此，捷運 局在舉行了18次網上研討會，討論設計草案之後，從4月14日開始，將在布碌崙舉辦共計15次，三個類型的外展活動，屆時工作人員將面對面與居民交流，收集有關新巴士網絡的意見和建議。

既然捷運局真誠地徵求意見，居民也應該積極而認真地說出自己的建議，這樣才能改進巴士網絡，才能更好地維護自己的權益。但願這種交流是良性和有序的，不至於變成一場混戰，否則將得不償失。