防工資訴訟 餐飲業者宜保留相關紀錄

琅岐紅光聯誼會舉辦餐館相關法律講座，並聘請勞工律師阿拉米爾當顧問。(記者胡聲橋／攝影)

美國福州琅岐紅光聯誼會攜手美國華人餐飲業協會和美國福建僑聯總會，於9日在布碌崙 (布魯克林)8大道華社共同舉辦「訴訟相關法律咨詢雙語講座」，由專業律師主講與餐飲業從業者相關的法律知識，以及從業者如何維護自己的權益，講座吸引了關心的華裔 居民參與。

此次講座當天下午在布碌崙50街665號的美國福州琅岐紅光聯誼會會所舉行。講座由阿拉米爾(Taimur Alamgir)律師主講，由43選區市議員參選人莊文怡擔任翻譯。

據阿拉米爾介紹，在聯邦級別的工資賠償訴訟中，有25%至50%的被告是餐廳老板。很多雇員因為雇主未支付最低工資、加班費、以及雇主拿走雇員小費等問題起訴雇主。阿拉米爾提醒，餐飲業老闆雇主必須每周給雇員發工資，如果每兩周發一次工資，雇員甚至可以告老闆有一周沒發工資；雇主在給第三方雇員發工資時，也要注意規範。聯邦法律允許雇員就過去三年的工資等問題起訴雇主，而紐約州法則允許雇員就過去六年的工資等問題起訴雇主。

阿拉米爾說，雇主若想保護自己免受因法律訴訟造成的損失，最重要的是保留相關紀錄，如果雇主遭遇雇員就薪水問題起訴時沒有正規的記錄或工資單證明，則須為起訴的每位雇員賠付5000元；公司最好要有人力資源和會計方面專業人士的協助，並在遇到訴訟時咨詢相關專業律師。

琅岐紅光聯誼會會長陳宜昌表示，雇主、尤其是華裔從業者眾多的餐廳老闆在經營時需要與政府眾多管理部門打交道，稍不留神就可能違反法律規定，並可能造成重大損失。該會今後還將舉辦更多類似講座，幫助從業者維護權益。

美國福建僑聯總會主席陳鍵榕、美國福州琅岐同鄉會主席梁守表、琅岐同鄉會理事長翁玉門、陽光老人中心 朱雅鴻等出席了當天的講座。