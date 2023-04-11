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紐約市噪音讓人狂 年近74萬投訴

記者劉梓祁／紐約報導
紐約市充滿各種噪音，而且日夜不停，圖為樂隊演出。 (記者劉梓祁／攝影)
紐約市充滿各種噪音，而且日夜不停，圖為樂隊演出。 (記者劉梓祁／攝影)

作為世界上最繁華精彩的城市之一，紐約似乎從來都難以和安靜掛鉤。在過去的2022年，紐約市民一共向城市服務部門311提交了73萬9527份噪音投訴，內容從犬吠到直升機，再到發動機空轉和手錘敲擊。

縱觀紐市，布朗士成為了噪音的「重災區」，當地居民不堪其擾，一共在去年提交了24萬2177份投訴。緊隨其後的是曼哈頓，共有18萬4928次份投訴，其次布碌崙的16萬6672份、皇后區的13萬1154份和史泰登島的1萬4596份。

根據公開資料，布朗士區域一份在去年11月18日晚上8點15分提交的噪音投訴寫道，在東149街附近一棟五層高、擁有520個單元的公寓樓內發出「砰砰」的噪聲。

「這是一個運動量很大的區，有火車、夜總會、酒館，」一位居住在布朗士East Tremont的44歲汽車服務調度員對媒體表示。「俗話說的好，這是一座不眠的城市。」

另一位住在曼哈頓東村(East Village)的28歲青年說，一個在第二和第三大道之間「重大建設項目」致他「瘋狂」，但也讓他更加相信租金沒有被漲的理由。他還表示，工地裡的發電機是「最磨人」的噪音源，不僅會發出「世界上最大的轟鳴聲」，也會在「早上7點半準時啓動」。

「噪音正在改變我的晝夜規律，迫使我成為一個早起的人——最令人討厭的那一類紐約人。」他說。

著名酒廊Tavern On the Green(綠苑酒廊)曾因其悠久的歷史而出名，但現在反倒成了噪音的重要源頭。住在附近的上西城(Upper West)居民表示，現在根本無法消化酒廊帶來的「不可容忍且不可接受」的噪音。

紐約市警局表示，在過去一年裏，311熱線接到了57起關於綠苑酒廊的噪音投訴。

一位住在中央公園附近的44歲居民說：「他們播放的音樂，讓你在床上都能感覺到低音的震動。」

布朗士 紐約市 曼哈頓

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