台灣會館辦健康講座 邀醫生科普開講

到場嘉賓合影。(記者劉梓祁／攝影)

由世華工商婦女企管協會大紐約分會 、世華工商婦女企管協會紐澤西分會、紐約華僑文教中心和外貿協會，聯合舉辦的健康講座，8日在皇后區法拉盛台灣會館展開，會上邀請台灣台中榮民總醫院團隊的副院長傅雲慶、癌症防治中心主任李冠德，和再生醫學 中心副主任曾慧恩開設不同主題的演講。

紐約華僑文教中心主任陳永豐到場致辭表示，台灣醫療具有高品質、高科技和低價格的優勢，為了全球僑胞健康，僑委會與台灣醫院合作提供「i僑卡」專屬健檢方案，不斷為海外台胞給予更便利、尖端的醫療服務，當地法規也將繼續完善，讓僑胞感到關懷，很高興此次能有台灣醫生來到推廣醫療和分享健康知識。

外貿協會駐紐約辦事處主任蔡秀珍說，「活得健康、老得漂亮」成為了每個人都要注重的課題，台灣醫療擁有先進的設備及訓練有素的醫護人員，該活動給民眾更貼近自身文化的機會，去了解健康知識。

傅雲慶演講表示，儘管許多醫學概念複雜晦澀，但想保持健康只需踐行許多常識：喝足夠的水有助於保持身體水分平衡，促進身體器官的正常運作，幫助排出廢物和毒素；良好的飲食習慣有助於維持健康的體重、降低患病風險，要保證攝入足夠的蛋白質、碳水化合物、脂肪和維生素；情緒對身體健康的影響很大，積極的情緒可以幫助降低血壓 、提高免疫力、改善心理健康等；長期運動可以增強肌肉和骨骼，還能促進心血管健康。