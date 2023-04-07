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馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

艾塞克斯街市場 終等到無障礙設施

記者劉梓祁／紐約報導
馬泰與長者小組成員在市場外合影慶祝。(記者劉梓祁／攝影)
馬泰與長者小組成員在市場外合影慶祝。(記者劉梓祁／攝影)

市議員馬泰(Christopher Marte)6日與曼哈頓下城社區組織「聯合教育聯盟」(Educational Alliance)，在曼哈頓下東城艾塞克斯街市場(Essex Street Market)舉辦慶祝會；該市場在社區呼籲許久後，成功安裝符合美國殘疾人法案(ADA)標準的進出大門，為不便人士提供便利。

艾塞克斯街市場缺乏符合ADA標準大門問題，一開始是由「聯合教育聯盟」下屬Manny Cantor中心的「長者倡議領導小組」(The Senior Advocacy Leadership Team)發現；該小組成員郭艷梅表示，早前外出活動時不慎摔傷右腿，且做完手術不久，需要使用拐杖輔助行走。

由於她經常要去市場購買烹飪中餐的材料，發現自己根本無法靠個人之力打開兩道十分沈重的門，因此向馬泰辦公室提出問題，在倡導下，如今終於解決問題。

馬泰表示，他在去年收到來自「長者倡議領導小組」的投訴，才讓社區意識到了問題存在，也瞭解到居民的真正需求；此次自動門成功安裝是一個三贏局面，不僅方便了老年人和殘疾人的進出，同時也幫助了小生意，並為其他市場提供了參考。

馬泰還說，艾塞克斯街市場作為公共市場，應該具備這樣的基本條件，該市場原本未安裝自動門，導致許多長者不能進入市場，購買符合各自文化的商品，在惡劣天氣下更是難上加難。

按照法律規定，市場自運營開始就應該配備無障礙設施，在和開發公司L+M及市經濟發展局(NYC Economic Development Corporation)溝通後，終於成功安裝自動門，是有象徵意義的成就。

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