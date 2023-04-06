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華人多看中文媒體 公共安全最受關注

記者劉梓祁／紐約報導
「紀錄」華人社區記者許可介紹研究結果。(截自視訊會議)
「紀錄」華人社區記者許可介紹研究結果。(截自視訊會議)

移民生活為對象的新聞組織「紀錄」(Documented)聯合國際媒體支持組織傾聽者聯盟(The Listening Post Collective)進行的華人新聞資訊接收習慣研究近日公布結果，發現華人多看中文媒體，最關心安全新聞。

「紀錄」執行主席Mazin Sidahamed表示，華人是美國最大、增長最快的移民群體之一，在紐約有超過61萬4000位，當中68%為移民且59%英語程度有限，因此聯合谷歌新聞倡議計畫(Google News Initiative)等多家新聞組織對主流移民群體的新聞接收習慣進行研究，旨在瞭解華人真正的信息需求、新聞習慣和信息障礙。

「紀錄」華人社區記者許可介紹研究結果稱，有77%華人受訪者認為自己在新聞中沒有得到良好體現，另外有三分之一人認為「內容質量」是當前媒體報導的問題，以及有60%的人不會閱讀英語新聞，主因是語言障礙；渠道方面，微信是華人移民消費新聞的主要平台，有55%的人選擇報紙作為首選媒介；64%的人提到公共安全是最常閱讀的本地新聞主題，也是最需要報導的方面。

研究建議稱，華人移民社區需要更好利用微信傳播分享的中文新聞，通過提供有公信力的內容來更好的與受眾互動；英語媒體應該更深入地瞭解華人群體，並發布更多與華人移民及社區有關的內容，或是發布中文內容來接觸英語不流利的移民；公共安全是華人移民的重中之重，是媒體應該報導的最緊迫話題，健康、社區活動和教育也是重要話題。

華人 移民 微信

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