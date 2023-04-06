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陳偉儀訪中華公所 陳述三大政綱

記者許君達╱紐約報導
市議員參選人陳偉儀拜訪中華公所闡述政綱。(中華公所提供)
市議員參選人陳偉儀拜訪中華公所闡述政綱。(中華公所提供)

布碌崙(布魯克林)第43選區市議員參選人陳偉儀，5日到曼哈頓華埠拜訪紐約中華公所，向華人社區表達自己的理念和「3+1」政綱；表示將以社區安全、長者服務以及教育等議題為優先施政目標。

陳偉儀在會上表示，中華公所是自己的第二家園，她曾長期在隸屬中華公所的紐約華僑學校教授中文和英文，對這裡有很深的感情，此後也一直從事華人社區的服務事業。

她說，新設立的第43選區內有44%的亞裔人口，該社區的事務是自己熟悉的領域，競選市議員也是社區服務事業的一種延伸。

民主黨的陳偉儀表示，自己更傾向溫和派；會上她闡述了自己的「3+1」政綱，其中首要優先事項，分別是社區安全、長者服務以及教育。

她表示，若順利當選後，會努力確保對市警經費的投入，使其有足夠的資源和能力保護社區安全，同時也呼籲警方增強與社區的聯繫；她還希望加強對老人的心理健康服務，關注阿茲海默症患者家庭。

在談到教育問題時，曾當過老師的陳偉儀對此相當重視。她說，學校除了需要更多的經濟投入，也需要更多元和全面的教育形式，在規定課程之外，應增加課後和暑期項目，以此方式為工薪家庭的兒童提供更豐富的接觸面。

在三大優先事項得到滿足後，陳偉儀表示，下一步將爭取為特殊兒童家庭爭取更多的資源和服務。

陳偉儀目前得到了多位民選官員和社區人士背書，包括州參議員曲怡文、郭納德(Andrew Gounardes)，市議員紀思庭(Justin Brannan)，以及前州眾議員白彼得(Peter Abbate)，以及多位布碌崙地區民主黨社區領袖等。

5日的與會嘉賓，還包括中華公所主席曾偉康、紐約安良工商總會會長陳逸民，和紐約台山寧陽會館主席伍健平等人。

教育 布碌崙 民主黨

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