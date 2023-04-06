我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州便宜加油站在哪裡 GasBuddy告訴你

蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

五分局警民會 華埠入室盜竊月增37%

記者張晨／紐約報導
五分局月度警民會，5日在中華公所舉行。(記者張晨／攝影)
五分局月度警民會，5日在中華公所舉行。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠市警五分局5日在紐約中華公所舉行月度警民會議，副局長拉塞爾(Kevin Russell)代表局長陳韜出席，探討治安擔憂；會上提到過去一個月，華埠社區的入室盜竊較上月增加37%，主要由於樓宇及火災問題，提醒民眾竊賊會看準進入此類建築盜竊，需多加留意。

根據市警數據顯示，截止3日的過去28天，七大犯罪類別唯有入室盜竊和重竊案呈現漲勢，分別增加了37%和9%；拉塞爾表示，這些作為華埠轄區老生常談的問題需民眾一直留意，而入室盜竊的增多，許多源自近日的樓宇問題及火災；社區建築的事故警方不做置評，但會對看準進入此類建築盜竊的罪行多加留意。

他還指出，轄區另一類重點打擊的犯罪種類為小偷盜竊，且這些團伙全市流竄犯罪，經驗豐富；許多案件在警員查看作案現場監控的時候，都很難注意他們下手；動作熟練迅速，有時轉移受害者注意力，有時直接趁勢下手，作案頻率也相對較高。

另外，「911健康計畫」(World Trade Center Health Program，簡稱WTCHP)外展宣導專員萊德(James T. Ryder)也到場與會；他表示，恐襲發生後，很多人嘗試重新振作開啟新生活，但沒有注意到在事件發生後的一段時間裡，曼哈頓下城地區的空氣存留著多種有害物質，從而引發呼吸疾病和多種類型癌症及併發症，被診斷患病的人將繼續獲得醫療幫扶。

WTCHP擴大了申請者範圍，申請人須在2001年9月11日至2002年7月31日之間，住在曼哈頓下東城豪斯頓街(Houston St.)以南地區，該計畫不僅涵蓋呼吸系統疾病及癌症，還包括一些心理疾病，會全額資助至2090年。

他還指出，常見的911疾病有皮膚色素瘤、前列腺疾病、淋巴瘤、甲狀腺、肺/支氣管、乳房疾病、白血病、結腸直腸癌、腎/膀胱疾病、骨髓瘤、食管咽喉疾病、扁桃體等。

華埠 曼哈頓 癌症

上一則

「夏季崛起」報名 低收入家庭優先

下一則

法拉盛「非法侵入通知」 慣犯進店可報警抓人

延伸閱讀

舊金山華埠聯會獲白蘭基金會3萬元 幫助商戶安裝監控

舊金山華埠聯會獲白蘭基金會3萬元 幫助商戶安裝監控
青少年團夥曼哈頓韓國城地鐵站毆打搶劫乘客 華埠轄區被捕

青少年團夥曼哈頓韓國城地鐵站毆打搶劫乘客 華埠轄區被捕
芝南北華埠 破天荒均由亞裔女性當選區長

芝南北華埠 破天荒均由亞裔女性當選區長
莫德納CEO訪上海見陳吉寧 表態加速在滬投資

莫德納CEO訪上海見陳吉寧 表態加速在滬投資
門前偷包裹、翻信箱 華人區竊賊猖狂

門前偷包裹、翻信箱 華人區竊賊猖狂

熱門新聞

(取自ABC推特)

34項重罪指控 川普拒認罪

2023-04-04 15:13
紐約植物園含苞待放的「屍花」。(取自紐約植物園網站)

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

2023-04-03 07:57
檢方表示郭文貴擁有11國護照，潛逃風險高。圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

紐約檢控郭文貴擁11本護照 恐潛逃

2023-04-05 11:58
兼職「線上採購員」鎖定主婦、媽媽，讓她們當「車手」，看似購買禮物卡，實則協助盜刷信用卡。(記者張晨╱攝影)

徵兼職採購員 主婦淪詐騙集團洗錢工具

2023-04-02 13:10
亞當斯宣布推出一站式市府資源和服務網站「MyCity」平台。(市長辦公室提供)

申請福利 紐約市府一站式服務上線

2023-03-30 07:57
市議員提案，取消外賣APP對業者的營銷收費上限，業者稱恐怕會增加餐飲單價。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市App叫外賣 未來收費恐變貴了

2023-04-01 07:48

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪