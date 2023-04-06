五分局警民會 華埠入室盜竊月增37%

五分局月度警民會，5日在中華公所舉行。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠 市警五分局5日在紐約中華公所舉行月度警民會議，副局長拉塞爾(Kevin Russell)代表局長陳韜出席，探討治安擔憂；會上提到過去一個月，華埠社區的入室盜竊較上月增加37%，主要由於樓宇及火災問題，提醒民眾竊賊會看準進入此類建築盜竊，需多加留意。

根據市警數據顯示，截止3日的過去28天，七大犯罪類別唯有入室盜竊和重竊案呈現漲勢，分別增加了37%和9%；拉塞爾表示，這些作為華埠轄區老生常談的問題需民眾一直留意，而入室盜竊的增多，許多源自近日的樓宇問題及火災；社區建築的事故警方不做置評，但會對看準進入此類建築盜竊的罪行多加留意。

他還指出，轄區另一類重點打擊的犯罪種類為小偷盜竊，且這些團伙全市流竄犯罪，經驗豐富；許多案件在警員查看作案現場監控的時候，都很難注意他們下手；動作熟練迅速，有時轉移受害者注意力，有時直接趁勢下手，作案頻率也相對較高。

另外，「911健康計畫」(World Trade Center Health Program，簡稱WTCHP)外展宣導專員萊德(James T. Ryder)也到場與會；他表示，恐襲發生後，很多人嘗試重新振作開啟新生活，但沒有注意到在事件發生後的一段時間裡，曼哈頓下城地區的空氣存留著多種有害物質，從而引發呼吸疾病和多種類型癌症 及併發症，被診斷患病的人將繼續獲得醫療幫扶。

WTCHP擴大了申請者範圍，申請人須在2001年9月11日至2002年7月31日之間，住在曼哈頓下東城豪斯頓街(Houston St.)以南地區，該計畫不僅涵蓋呼吸系統疾病及癌症，還包括一些心理疾病，會全額資助至2090年。

他還指出，常見的911疾病有皮膚色素瘤、前列腺疾病、淋巴瘤、甲狀腺、肺/支氣管、乳房疾病、白血病、結腸直腸癌、腎/膀胱疾病、骨髓瘤、食管咽喉疾病、扁桃體等。