故宮迎百年 文史學家將講創建故事
故宮博物院將迎來創建100周年誕辰。參與創建故宮博物院的特殊成員之一吳瀛，是中國文化名人吳珊、吳祖光和吳祖強的父親。華美人文學會於8日(周六)晚8時至9時半，特邀文史專家吳十洲教授專題講座，講述吳瀛與故宮博物院的故事。
專題講座包括三分面，第一部分為武昌起義實際並沒有完成辛亥革命，南北合議定立「清室優待條件」，執行機構是內務部，吳瀛參與1914年設立於故宮武英殿古物陳列所的初創工作。1924年馮玉祥驅逐溥儀出宮，吳瀛因舅父莊蘊寬和同學易培基的關係，參與清室善後委員會和1925年故宮博物院的建立。直到抗戰勝利，古物陳列所與故宮博物院仍是兩個不同機構。唯有吳瀛可從中協調，人稱「吳大拿」。
第二部分是1928年後，吳瀛著書「故宮博物院前後五年經過記」，對從皇宮演變成博物館的史實與其中艱辛歷程進行總結和詳細陳述。
以及第三部分的1933年故宮博物院突發易培基院長的故宮盜寶案，事件有國共兩黨及蔣汪兩個集團鬥爭的背景，具體情況來講，是遭內部同人陷害。吳瀛仗義直言，尤其是1949年後多次上書申張正義，終輯成「故宮盜寶案真相」一書。
主講人吳十洲(本名吳衛國)，為中國社會科學院研究生院教授、南開大學歷史博士、中國歷史博物館館員、中國農業博物館館員，以及中國社會科學院研究生院文物和博物館碩士學位教育中心前主任。同時他也是日本大學客座研究員，日本中央大學人文研究所客座研究員、國際日本研究中心共同研究員。
吳十州著有「紫禁城黎明」、「乾隆一日」、「帝國之雩：18世紀中國乾旱和祈雨」，和「歸去來兮：那些文化名人去台灣」等書。
講座將透過Zoom在線進行，有興趣者請點擊https://chineselectures.org/upcoming.html註冊，之後將收到登錄鏈接。
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