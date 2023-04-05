故宮迎百年 文史學家將講創建故事

故宮博物院將迎來創建100周年誕辰。參與創建故宮博物院的特殊成員之一吳瀛，是中國文化名人吳珊、吳祖光和吳祖強的父親。華美人文學會於8日(周六)晚8時至9時半，特邀文史專家吳十洲教授專題講座，講述吳瀛與故宮博物院的故事。

專題講座包括三分面，第一部分為武昌起義實際並沒有完成辛亥革命，南北合議定立「清室優待條件」，執行機構是內務部，吳瀛參與1914年設立於故宮武英殿古物陳列所的初創工作。1924年馮玉祥驅逐溥儀出宮，吳瀛因舅父莊蘊寬和同學易培基的關係，參與清室善後委員會和1925年故宮博物院的建立。直到抗戰勝利，古物陳列所與故宮博物院仍是兩個不同機構。唯有吳瀛可從中協調，人稱「吳大拿」。

第二部分是1928年後，吳瀛著書「故宮博物院前後五年經過記」，對從皇宮演變成博物館 的史實與其中艱辛歷程進行總結和詳細陳述。

以及第三部分的1933年故宮博物院突發易培基院長的故宮盜寶案，事件有國共兩黨及蔣汪兩個集團鬥爭的背景，具體情況來講，是遭內部同人陷害。吳瀛仗義直言，尤其是1949年後多次上書申張正義，終輯成「故宮盜寶案真相」一書。

主講人吳十洲(本名吳衛國)，為中國社會科學院研究生院教授、南開大學歷史博士、中國歷史博物館館員、中國農業博物館館員，以及中國社會科學院研究生院文物和博物館碩士學位教育 中心前主任。同時他也是日本 大學客座研究員，日本中央大學人文研究所客座研究員、國際日本研究中心共同研究員。

吳十州著有「紫禁城黎明」、「乾隆一日」、「帝國之雩：18世紀中國乾旱和祈雨」，和「歸去來兮：那些文化名人去台灣」等書。

講座將透過Zoom在線進行，有興趣者請點擊https://chineselectures.org/upcoming.html註冊，之後將收到登錄鏈接。