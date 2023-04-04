台聯會小企業講座 助華人爭取政府合約

台灣同鄉聯誼會舉辦小商家講座。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約台灣同鄉聯誼會1日在皇后區公共圖書館法拉盛 分館舉辦小商家講座，邀請聯邦中小企業署(SBA)經濟和發展專員郭曼麗分享經驗及解答疑惑，重點介紹少數族裔和婦女企業如何獲得認證以爭取政府合約。

台聯會會長黎潔瑋表示，策畫此次活動因瞭解很多華人 和女性沒有完全瞭解取得認證的重要性，誤認為過程繁瑣複雜。郭曼麗建議小商家先取得市和州層級的少數族裔和婦女企業等認證，有助未來申請聯邦級別的認證。取得認證，商家便可在紐約市 採購平台PASSPort搜索招標資訊，在收款信息平台(PIP)查看市府招標通知和各類信息，也鼓勵商家善用市府數據庫The City Record Online尋找價值10萬元以上的合約機會，涉及行業包括建築、藝術、娛樂、零售和電腦等，網站也有說明。

據瞭解，市府2019年將約9000個商業機會給少數族裔和婦女企業，並計畫在2025年將相關預算提高至250億元。郭曼麗表示，這對於所有商家都是機會，一旦認證成功就會出現在市府的招商資料庫，也會獲得官方的商業培訓、一對一諮詢和社交活動等，並提供中文支持。

郭曼麗介紹，州府的招標機會，可在網站https://ogs.ny.gov/procurement查看，訣竅在於多做行銷，讓大眾和政府認識公司，有助競爭；聯邦每年有5000億元用於支持商業，其中23%專供服務小商家，也有許多認證可以申請，包括經濟困難社區(HUBZone)等，法拉盛就有多處屬於此類區域，鼓勵華人小商家積極申請。更多信息可查看https://www.sba.gov/。