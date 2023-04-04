台聯會小企業講座 助華人爭取政府合約
紐約台灣同鄉聯誼會1日在皇后區公共圖書館法拉盛分館舉辦小商家講座，邀請聯邦中小企業署(SBA)經濟和發展專員郭曼麗分享經驗及解答疑惑，重點介紹少數族裔和婦女企業如何獲得認證以爭取政府合約。
台聯會會長黎潔瑋表示，策畫此次活動因瞭解很多華人和女性沒有完全瞭解取得認證的重要性，誤認為過程繁瑣複雜。郭曼麗建議小商家先取得市和州層級的少數族裔和婦女企業等認證，有助未來申請聯邦級別的認證。取得認證，商家便可在紐約市採購平台PASSPort搜索招標資訊，在收款信息平台(PIP)查看市府招標通知和各類信息，也鼓勵商家善用市府數據庫The City Record Online尋找價值10萬元以上的合約機會，涉及行業包括建築、藝術、娛樂、零售和電腦等，網站也有說明。
據瞭解，市府2019年將約9000個商業機會給少數族裔和婦女企業，並計畫在2025年將相關預算提高至250億元。郭曼麗表示，這對於所有商家都是機會，一旦認證成功就會出現在市府的招商資料庫，也會獲得官方的商業培訓、一對一諮詢和社交活動等，並提供中文支持。
郭曼麗介紹，州府的招標機會，可在網站https://ogs.ny.gov/procurement查看，訣竅在於多做行銷，讓大眾和政府認識公司，有助競爭；聯邦每年有5000億元用於支持商業，其中23%專供服務小商家，也有許多認證可以申請，包括經濟困難社區(HUBZone)等，法拉盛就有多處屬於此類區域，鼓勵華人小商家積極申請。更多信息可查看https://www.sba.gov/。
上一則
瑪麗奧總統日徵文 華裔小學生獲表彰
下一則
FB留言