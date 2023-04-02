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孝情三代同堂大會 11家庭獲表揚

記者張心／紐約報導
本次表揚大會共有11個家庭得到孝情三代同堂的水晶獎。(記者張心／攝影)
本次表揚大會共有11個家庭得到孝情三代同堂的水晶獎。(記者張心／攝影)

美國全球和平華人聯合會與紐約華僑學校，於1日在曼哈頓華埠舉辦「2023年孝情三代同堂家庭表揚大會」，通過表彰孝情和樂的家庭，推廣中華文化家庭價值及孝道文化，宣揚「百善孝為先」的傳統美德。

美國全球和平華人聯合會主席楊淑如在會上分享，她的祖父總是「嚴以律己，寬以待人」，將最好的東西送給別人，也教會她「施比受有福」，如今她更加感激祖先的德澤，希望透過該活動，獻上對長輩們滿滿的尊敬。

紐約華僑學校校長王憲筠表示，僑校宗旨為傳承中華文化及語言，自1909年以來，不僅從事社區服務，並且持續發揚傳統文化，「藉此活動希望能喚起社會對家庭教育的重視」。

市議員馬泰(Christopher Marte)也出席，表示傳統中華文化是華埠的「根」，正是持續傳承這種美好傳統，才使紐約市更加偉大。

全球和平華人聯合會國際會長黃燁周、世界和平統一家庭聯合會北美大陸會長龍鄭植、亞太公共事務聯盟紐約分會主席于金山、奈及利亞前外交官U. Joy Ogwu和紐約恩惠教會牧師趙主亮等，也分別表達了孝情對個人和社會的影響，分享如何在生活中實踐孝道。

本次表揚大會共有11個家庭得到孝情三代同堂的水晶獎，其中富邦基金會創辦人傅先清兒子傅維明也獲嘉獎；傅先清致詞鼓勵眾人傳承文化，傳播三代同堂的精神。

僑校義工周斌、Deniz Yilmaz、周靖雅、黃少明、白靚、鄭守開、鄭允晴、林賢明也榮獲優秀青年義工獎。

約300多人到場參加「2023年孝情三代同堂家庭表揚大會」。(記者張心／攝影)
約300多人到場參加「2023年孝情三代同堂家庭表揚大會」。(記者張心／攝影)
華人小朋友現場表演節目「爸爸媽媽謝謝您」。(記者張心／攝影)
華人小朋友現場表演節目「爸爸媽媽謝謝您」。(記者張心／攝影)
華人小朋友現場表演節目「爸爸媽媽謝謝您」。。(記者張心／攝影)
華人小朋友現場表演節目「爸爸媽媽謝謝您」。。(記者張心／攝影)

華人 華埠 紐約市

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