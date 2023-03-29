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紐約客談╱收緊保釋 法學教授反對有理?

紐約客談

紐約州新財年預算談判的最後幾天，圍繞是否對保釋法進行更多修改的辯論愈演愈熱，一方面社區商店竊賊多為慣犯，即使因盜竊被抓，也很快就被釋放，讓商家束手無策，只得向州議員陳情；另一方面，自由派以及諸多大學法學教授聯名要求州長霍楚不要改變現有政策，以防止將更多少數族裔送入監獄。

根據約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)統計，紐約州現行的改革保釋法，自2020年生效以來截至去年底，因重罪被捕者，釋放後有47%因再次犯案被捕；因暴力重罪被捕者，也有17.3%再度被抓；均比保釋法改革前數據有所增加。

社區商家和居民更深受其害，不少涉及華人受害者的案件，嫌犯均是慣犯，法官裁示無保釋放，也成為家常便飯；但天秤的另一端，州預算即將落槌，一群來自哥倫比亞大學、紐約市立大學在內的全州法學院教授們，近日聯名致信霍楚，批評她想要對現行保釋法做出修改，納入預算案的作法，提案去除「限制性最低的標準」迫使法官使用最寬鬆的手段，確定被告獲釋，日後配合出庭。

這些法學教授希望能建立一個「更安全、更公正的紐約。」但這一說法對於受害者而言，情何以堪。到底何謂「更安全、更公正的紐約」？而這種公平是否能帶來真正的安全，也尚未可知。

霍楚此前也說，她有意釐清法官關於哪些暴力犯罪，符合保釋條件的模糊界線；而這一「澄清」是往前一步的重要舉措，因為自2020年新保釋法上路以來，綜合民眾觀感、民調、犯罪統計等，毋容置疑，弊大於利。

預算 霍楚 紐約州

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