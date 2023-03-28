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皇后區首家合法大麻店 30日快閃開業

記者胡聲橋／紐約報導
皇后區第一家合法大麻店即將開業。(美聯社)
皇后區第一家合法大麻店即將開業。(美聯社)

州長霍楚(Kathy Hochul)27日宣布，紐約州第一家由女性擁有執照的大麻零售店將於30日(周四)在皇后區牙買加(Jamaica)開張營業。

大麻店名為Good Grades，地址在牙買加大道(Jamaica Ave.) 162-03號，屬家庭企業，由Extasy James和她的堂弟Michael James, Jr.共同經營。Extasy曾因為大麻禁令被定罪，而Michael是皇后區牙買加人，是一名律師，專門幫助少數族裔創辦和經營企業。

皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)說，皇后區第一家合法大麻店開業有里程碑的意義，為皇后區帶來變革，大麻終於成為經濟拼圖中重要合法部分。Extasy James說，親身體會過長期以來附加在大麻上的恥辱，渴望幫助改變這種狀況。

該店得到紐約州社會公平大麻投資基金的支持，並將以「快閃」(pop-up)方式開業，獲得執照者可以短期內開業，快速實現銷售，與此同時為員工提供培訓，並開始積累資本。之後將關店進行最後的整修，再開店長期營業。

紐約州規定，第一批有條件成人零售大麻店(CAURD)執照將只頒發給那些有大麻相關犯罪前科，並且經營小商業背景的人。大麻管理辦公室(OCM)原表示首批將核發150張執照，但本月宣布將增加一倍，發300張執照。

目前紐約州共有五家有CAURD執照的大麻店已經開業，包括曼哈頓三家，賓漢頓(Binghamton)一家和綺色佳(Ithaca)一家。

大麻 皇后區 紐約州

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