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激勵開發商 亞當斯籲續減稅

記者和釗宇╱紐約報導
亞當斯呼籲州議會再針對地產商提出稅收激勵政策，否則紐約市的住房危機將繼續惡化。(本報檔案照)
亞當斯呼籲州議會再針對地產商提出稅收激勵政策，否則紐約市的住房危機將繼續惡化。(本報檔案照)

數據顯示，紐約市新住宅建案數量已經連續三個月未增長，住房仍然供不應求；此前州府和市府均提出新建住房計畫，市長亞當斯(Eric Adams)日前呼籲州議會再次推出針對地產商的稅收激勵政策，表示若不如此，紐約市的住房危機將繼續惡化。

根據紐約房地產委員會(Real Estate Board of New York，REBNY)最新公布的紐約市2月住宅銷售報告，上月向市樓宇局遞交的新住宅建案申請仍未出現增長；報告顯示，2月僅有22份多家庭住宅建案申請，擬增加432套住宅，申請數量已經連續三個月少於30份；相比之下，2022年頭六個月平均每月有73份申請。

紐約房地產委員會主管政策的高級副主席斯坦伯格(Zachary Steinberg)表示，數據證明紐約市的住房危機正在惡化，如果州議會未在預算中納入有意義的促進住房政策，紐約人很難看到住房情況改善。

州長霍楚(Kathy Hochul)此前在州情咨文中提出，全州要在未來十年新增80萬套住房，亞當斯也提出未來十年紐約市要新增50萬套住房；此前對地產商的421-a稅收激勵政策已經到期，亞當斯日前表示，若不增加新的稅收激勵政策，這一目標很難達成。

421-a條款可以為地產商免除大部分的房產稅，以換取新增更多可負擔住房，但這一政策頗受爭議，進步派反對認為這一政策導致市府稅收下降的同時並未真正給低收入市民增加住房。

亞當斯則表示，類似421-a的減稅政策對紐約市的未來至關重要，他說，目前的房屋市場就是在消耗存量，「如果我們不實際一點，就不要這樣理想化；我們可以更精明地確定稅收激勵使用的區域，讓我們增加更多房屋。」

他還表示，紐約市也應該修法，允許不同類型的建築改造成住宅樓，尤其是辦公樓和宿舍樓。

市長亞當斯呼籲州議會再次推出針對地產商的稅收激勵政策，表示若不如此，紐約時的住房...
市長亞當斯呼籲州議會再次推出針對地產商的稅收激勵政策，表示若不如此，紐約時的住房危機將繼續惡化。(市長辦公室提供)

紐約市 亞當斯 房地產

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