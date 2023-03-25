亞平會49屆年會 頒「平等夢想獎」

亞平會近日在華埠舉辦第49屆年會，會上頒發年度平等夢想獎。(記者許君達╱攝影)

亞洲人平等會(Asian Americans for Equality)近日在曼哈頓 華埠舉辦了第49屆年會，200餘名賓客及多位民選官員和官員代表參會。會上為四個機構與個人頒發了年度平等夢想獎(Dream of Equality Award)。

到場嘉賓包括聯邦參議員多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、州參議員曲怡文、劉醇逸、拉莫斯(Jessica Ramos)，州眾議員李榮恩(Grace Lee)、克魯茲(Catalina Cruz)、曼哈頓區長李文(Mark Levin)，以及州長亞太裔事務主任范小江、市長移民 事務辦公室主任卡斯楚(Manuel Castro)和州眾議長辦公室代表陳少風。

今年的年會是在疫情之後首次恢復實體舉辦，亞平會共同行政總監余思亮介紹，在過去一年間，亞平會的辦公室工作全面重新開放，幫助了超過1萬4000名民眾，為此前兩倍；該會還為75家小商戶提供350萬元的低息貸款，為22個商家提供了22萬元的補助金。

獲得本年度平等夢想獎者，包括市住房保護和發展局長卡里昂(Adolfo Carrion Jr.)、紐約亞裔 律師協會(Asian American Bar Association of New York，簡稱AABANY)、34大道開放街道協會(34th Ave Open Streets Coalitions)，以及為亞平會工作了34年的退休員工Jacqueline Huey。

卡里昂說，自己只做了比較容易的一部分，困難的部分更多要歸功於亞平會在無人關注、沒有聚光燈的幕後的默默工作。