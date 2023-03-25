亞平會49屆年會 頒「平等夢想獎」
亞洲人平等會(Asian Americans for Equality)近日在曼哈頓華埠舉辦了第49屆年會，200餘名賓客及多位民選官員和官員代表參會。會上為四個機構與個人頒發了年度平等夢想獎(Dream of Equality Award)。
到場嘉賓包括聯邦參議員多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、州參議員曲怡文、劉醇逸、拉莫斯(Jessica Ramos)，州眾議員李榮恩(Grace Lee)、克魯茲(Catalina Cruz)、曼哈頓區長李文(Mark Levin)，以及州長亞太裔事務主任范小江、市長移民事務辦公室主任卡斯楚(Manuel Castro)和州眾議長辦公室代表陳少風。
今年的年會是在疫情之後首次恢復實體舉辦，亞平會共同行政總監余思亮介紹，在過去一年間，亞平會的辦公室工作全面重新開放，幫助了超過1萬4000名民眾，為此前兩倍；該會還為75家小商戶提供350萬元的低息貸款，為22個商家提供了22萬元的補助金。
獲得本年度平等夢想獎者，包括市住房保護和發展局長卡里昂(Adolfo Carrion Jr.)、紐約亞裔律師協會(Asian American Bar Association of New York，簡稱AABANY)、34大道開放街道協會(34th Ave Open Streets Coalitions)，以及為亞平會工作了34年的退休員工Jacqueline Huey。
卡里昂說，自己只做了比較容易的一部分，困難的部分更多要歸功於亞平會在無人關注、沒有聚光燈的幕後的默默工作。
舒默稱讚了亞裔近年來在政治、社會、法律等領域取得的突破。他表示，新移民還在源源不斷地來到紐約，他很高興看到亞裔社區的壯大，而像亞平會這樣有力量服務和團結社區的組織，就顯得更加重要；「今年是亞平會成立49周年，我希望在49年之後，還能繼續為你們慶祝。」
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