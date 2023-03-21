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大都會博物館 亞洲藝術周登場

記者許君達╱紐約報導
「裝飾色彩」特展部分展出內容。左起：(南宋至元)貫耳銅瓶、(元)朱面剔犀劍環紋漆盒、(元)景德鎮窯青花瓷折枝花紋八稜瓶、(明中期)景德鎮窯法華蓮池紋瓶、(明早期)掐絲琺瑯秋葵葡萄紋盒、(明嘉靖)景德鎮窯青花五彩魚藻罐。(記者許君達╱攝影)
「裝飾色彩」特展部分展出內容。左起：(南宋至元)貫耳銅瓶、(元)朱面剔犀劍環紋漆盒、(元)景德鎮窯青花瓷折枝花紋八稜瓶、(明中期)景德鎮窯法華蓮池紋瓶、(明早期)掐絲琺瑯秋葵葡萄紋盒、(明嘉靖)景德鎮窯青花五彩魚藻罐。(記者許君達╱攝影)

紐約大都會博物館20日舉辦「亞洲藝術周」系列展覽發布會，近千賓客出席。本年度「亞洲藝術周」推出五個主題展覽，包括「慶祝兔年」、「學習繪畫」、「裝飾色彩」三個與中國古代藝術相關的展覽，以及韓國瓷器和南亞與藏地藝術主題展。

舉辦亞洲藝術主題展已成為大都會博物館多年來的傳統，今年的「亞洲藝術周」由中國輕奢旅宿品牌「松贊」贊助。大都會博物館亞洲藝術部部長何慕文(Maxwell Hearn)介紹，今年除了藏品的常規輪展以外，也推出新收到的捐贈藏品。

五個特別策畫的主題展覽，旨在讓觀眾不僅看到藏品，更能了解其背後的故事。每個主題展都是由展廳的負責人主持策畫，力圖從館藏的展品中講出一條主線清晰的故事。比如，負責裝飾藝術主題展廳的中國藝術副主任陸鵬亮介紹，今年的故事主題是琺瑯在元明清藝術品上的應用，展出的藏品除琺瑯器皿以外，也有應用琺瑯工藝的瓷器、漆器和玉器等，希望觀眾看完以後，能夠全面了解琺瑯這種工藝的前世今生。

今年的五個主題展將持續半年至兩年不等。其中「慶祝兔年」和「學習繪畫」將展出至2024年1月，「裝飾色彩」將展出到2025年2月，此外，南亞主題展將展出至2024年2月，韓國瓷器展將於今年10月結束。

大都會博物館地址：曼哈頓第五大道1000號，開放時間周日至周四早10時至下午5時，周五至周六早10時至晚9時，周三閉館。「亞洲藝術周」系列主題展包含在常規門票中，紐約居民可以捐贈的形式支付任意金額入場，外地遊客需購買30元門票。

大都會博物館亞洲藝術部部長何慕文介紹展出。(記者許君達╱攝影)
大都會博物館亞洲藝術部部長何慕文介紹展出。(記者許君達╱攝影)
賓客觀看中國古代山水畫。(記者許君達／攝影)
賓客觀看中國古代山水畫。(記者許君達／攝影)
賓客觀看琺瑯裝飾器物。(記者許君達／攝影)
賓客觀看琺瑯裝飾器物。(記者許君達／攝影)

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