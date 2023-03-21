曲怡文推計畫補助家用能源

活動現場。(胡聲橋╱攝影)

州參議員曲怡文辦公室攜手聯合愛迪生電力公司(Con Edison)，煤氣公司National Grid以及非牟利機構Heartshare，20日在布碌崙 (布魯克林)班森賀組織關於家用能源補助計畫活動，介紹如何節省能源費用，辦理能源補助以及處理帳單爭議。

家住班森賀的李姓耆老表示，他是低收入 者，還欠90多元電費。Heartshare經核查，因他符合條件，按照其EnergyShare計畫，免去積欠電費。Heartshare介紹，他們有多項能源補助計畫，對於低收入家庭，EnergyShare計畫是與Con Edison合作，提供多達每年200元補助；而Neighborhood Heating Fund是與NationalGrid合作，提供多達每年200元的取暖費補助。對於中等收入家庭，Hope & Warmth Energy Fund與NationalGrid合作，提供多達200元的取暖費，也為急需食物援助的居民提供食品券。網址：www.heartshare.org。

ConEdison公司的Energy Affordability Progrm,可為低收入者每月的電費帳單打折。想了解是否符合要求，可至網址https://www.coned.com/eap，填寫申請表。

曲怡文辦公室將於22日(周三)上午10時至下午2時，在布碌崙華策會(8大道 4101號)舉辦第二場活動，也可以詢問曲怡文辦公室：(718)333-0311。