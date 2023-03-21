華協會老人中心18年慶 布碌崙再增2處

布祿崙華協會慶祝6大道老人中心成立18周年。(華協會提供)

布祿崙(布魯克林)華人協會日前舉辦日落公園 6大道老人中心 成立18周年紀念暨3月耆老生日宴會，警政界嘉賓、會員等超過500人出席；會長麥保羅也宣布，今年將擴大業務，新增兩處全新老人中心，服務更多有需要的人。

國會眾議員克拉克(Yvette Clarke)、州參議員曲怡文、布碌崙檢察官蔣莎樂亞裔 助理吳建宏等出席，為華協會頒發表彰，肯定為社區作出的貢獻。

麥保羅感謝各界多年支持，介紹目前已設立四間老人中心，位於日落公園6大道、8大道、羊頭灣U大道、以及班森賀的20大道；該會的發展不會止步，今年也計畫新設位於班森賀、戴克高地的兩間老人中心，服務當地社區不斷增加的華裔居民。

華協會的老人中心獲得市老人局撥款資助，60歲以上的長者均可加入，享用免費餐食、有益身心的文娛活動等；華協會過去也為長者會員舉辦郊遊，雖近年年受新冠疫情影響，但預計今年夏季起將恢復活動。

當日也提前為邁入100歲的高齡義工伍銳慶生，他在30年前退休後到華協會服務至今，受到該會員工和會員愛戴；雖現在因體力無法每天到中心幫忙，但每周仍會爭取幾次到訪，和大家聊天、唱歌跳舞，眾人感謝貢獻，送上祝福。