超速撞車 衝上人行道2死5傷

事故發生後，現場一片狼藉。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀20日發生嚴重車禍，導致兩人死亡，五人受傷。警方指，當日中午約12時48分，在18大道 交64街處，一輛白色轎車在18大道上南向超速行駛，先闖紅燈，撞上一輛黑色休旅車，兩輛車都失控，肇事車輛衝上人行道，撞倒行人紅綠燈桿；另一輛車被撞到馬路中間。目擊者指，肇事駕駛看似精神恍惚。

目擊者稱，兩輛車都撞上行人。熱心路人幫忙救出車內受困乘客。意外現場汽車零件四散，警察 和急救人員趕到現場後，把五名傷者送到瑪摩利醫院，其中兩人不治，一人病情危急。其餘傷者則送信義會醫院(Lutheran Hospital)接受治療，預計這兩名傷者將會康復。

被撞爛的另一車輛。(記者胡聲橋/攝影) 撞爛的肇事車輛。(記者胡聲橋╱攝影)

附近「美食粥面館」員工表示，在該事故中被撞倒的，不僅有當時正在過馬路的人，也有人行道上的路人。一名正過馬路者被直接撞到停靠在馬路旁的一輛大巴下，生還的可能性不大。事故發生後，有一些穿著猶太 裔服飾的人趕來救援，傷者中應該有猶太裔。根據她的觀察，應該沒有華裔受害，但該消息暫未得到警方確認。