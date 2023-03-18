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布碌崙巴克萊中心 20日大型就業博覽會

記者顏潔恩／紐約報導

非營利機構改革聯盟(Reform Alliance)將於20日(周一)，於布碌崙(布魯克林)市下城的巴克萊中心(Barclays Center)舉辦大型就業博覽會，全國性公司代表有亞馬遜(Amazon)、CVS連鎖藥房、家用品連鎖Lowe's，本地機構像是布碌崙商會(Brooklyn Chamber of Commerce)、市消防局等也會參與，求職者可把握機會。

該求職博覽會除了鼓勵包括更生人在內的大眾，找尋更好的工作機會，也希望能針對保釋、假釋、和判刑等方面作出司法改革；主辦方表示，希望能透過活動，促進經濟繁榮、社會安全，為曾受到刑事案件影響的人，提供求職的平台，展開全新的生活。

改革聯盟總裁Robert Rooks表示，新冠疫情造成勞動力短缺，這期間曾因犯罪而被囚禁過的更生人就業率卻上升27%，比經濟大蕭條時的全國就業率來得高，可與此同時，他們的平均年薪少過2萬元；這些人正面臨著危機，在重新做人、重返社會的過程中面臨重重阻礙，需為他們爭取權益。

目前已有43家公司確定參加博覽會，他們招募的雇員人數數以千計，在網上登記的求職民眾也已超過4000人，這幾天預計參加人數會繼續攀升。

雖然主辦方主要為更生人提供服務，但鼓勵所有失業者都可積極參與，時間是20日(周一)上午10時至下午4時，可上https://reformalliance.com/bkjobfair/事先登記。

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