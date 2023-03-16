爭合法化 法拉盛華人街販示威

法拉盛擺攤華人，15日在市議員黃敏儀辦公室前抗議。(記者鄭怡嫣／攝影)

40多名在法拉盛 擺攤的華人 ，15日在市議員黃敏儀辦公室前抗議，表示擺攤只是弱勢及低收入 移民自立與維生的手段，呼籲擺攤合法化，取消強力執法，增加攤販執照，並廢除在法拉盛市區的擺攤禁令。

(影音來源：記者鄭怡嫣)

華人攤販們手舉「地攤是命，我們要活」、「不偷不搶自食其力，何錯之有」等標語，高喊「底層也是人，我們要生存」、「黃敏儀給我們一條活路」等口號，抗議黃敏儀敦促警方執法的立場，要求她撤回提出的強力執法的要求，廢除擺攤禁令，並為攤販們提供在法拉盛市區擺攤的正式渠道。

示威者呼籲擺攤合法化，廢除在法拉盛市區的擺攤禁令。(記者鄭怡嫣／攝影)

抗議活動的組織方、維權團體「街頭路邊攤計畫」(Street Vendor Project)的社區人員李睿表示，法拉盛街販都是疫期失去營生方式的老人家、殘障人士等弱勢群體，難找工作，也申請不到限額的攤販執照，擺攤是他們維持尊嚴、自力更生的手段。此外，治安惡化的根本原因是貧困及疫情導致的失業等，小攤販不該作為替罪羊，懲罰性的執法只會進一步傷害他們。

法拉盛華人街販抗議。(記者鄭怡嫣／攝影)

在市區販賣鬆緊帶及花邊的劉Helen表示，她今年70歲，家中還有已失智、罹患阿茲海默症的丈夫需要照護，她本可申請政府福利，但不想成為政府的負擔，所以通過自己的勞動維持生計，其他擺攤人也多是弱勢群體，呼籲黃敏儀聆聽商家的同時，也要傾聽街販的心聲，不要因為政治利益而打壓一方。

法拉盛華人街販抗議。(記者鄭怡嫣／攝影)

黃敏儀15日發表聲明回應，同情所有想辦法謀生的民眾，然而無照擺攤造成街道壅堵，妨礙老人及殘障人士等出行，羅斯福大道及緬街交口，為全市第三繁忙的十字路口，這也是前市議員顧雅明提出法拉盛市區立法禁攤販的原因。為解決問題，一年多來已有各類宣導、教育及逐步加強執法，但顯然都無效果。近幾年，不執法帶來了衛生、安全問題及無照擺攤激增，若再不執法，只會鼓勵更多攤販，導致更多公共安全問題。

黃敏儀幕僚長柯立人15日接受本報採訪時表示，將在下周與「街頭路邊攤計畫」及街販對話協商，但市區壅堵及影響公共安全的問題，長期未能解決，目前不會改變督促執法的立場，且天氣回暖後，街頭預計會更擁擠。之後將在法拉盛帶來就職培訓項目，也將為商販提供更多的語言及公民服務，並敦促相關工會對更多英語能力有限的民眾開放。