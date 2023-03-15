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世說新聞／再闖恐怖遊民區 他們捲土重來 還幹這事

曼哈頓區長提議 消防局、警察局設電單車充電站

記者張晨／紐約即時報導
曼哈頓區長提議消防局、警察局建電單車充電站。(記者張晨/攝影)
曼哈頓區長提議消防局、警察局建電單車充電站。(記者張晨/攝影)

紐約市電單車頻現著火事故，致不少人喪命，市府機構及民選官員在加大執法力度的同時籲加強立法監管。曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)提出，為了防止火災出現在城市各處的居民樓中，建議開放公共充電站，並將站點設立在各社區消防站或轄區分局中。

高步邇認為這可能是解決外賣郎沒有地方給車充電的最佳途徑，因為目前他們不得不在居住狹窄公寓內、地下室、商店中等等的人員密集處充電；與此同時，任何在公共充電站充電的單車鋰電池，都必須有一個「質檢印章」作為憑證，否則就不能充電，而私自充電是違法的。

在2023年的第一個月，全市共發生了1563起結構性火災，其中15起火災正在調查中，初步結果顯示是由鋰離子電池造成；這些案件已造成一人死亡，25人受傷。

前市消防局長埃森(Thomas von Essen)也認為電單車需要更嚴格的監管，但卻不認同高步邇的提議——以電單車為謀生工具的群體，真正需要的是一場大規模且正式的公共安全宣導，而這些信息必須翻譯多語言，并有針對性的送到那些真正最需要的人面前；從事這些行業的多是低收入及移民群體，必須使用他們能看懂的語言才能奏效。

市議會日前才通過了禁止劣質或銷售、組裝二手鋰電池的法案，州府也在等待類似的提案，國會的另一項立法將為電池設定安全標準參數，並禁止劣質型號的電池進口到美國。

目前還不清楚現任消防局長對在消防站建立充電站是何態度，發言人表示，此事正在審查中。

低收入 紐約市 曼哈頓

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