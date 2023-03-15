頂尖僑生返台升學 四年台幣百萬獎勵

僑委會為廣招海外優秀華裔 學生赴台升學 及留台工作，自112學年度(2023年)產學合作僑生專班及海外青年技術訓練班，增設頂尖僑生入學獎學金每學年新台幣26萬元，採續領審核機制，四年共計104萬元；傑出僑生入學獎學金每學年10萬元，採續領審核機制，四年共計40萬元。

僑委會並與40所台灣大專院校及四間企業合作，大專院校提供頂尖獎學金每學年新台幣13萬元，傑出獎學金每學年新台幣年5萬元，採在校期間續領審核機制；企業提供頂尖入學獎學金每學年新台幣26萬元，傑出入學獎學金每學年新台幣10萬元，並提供獲獎生畢業後到公司就職之同額及同年數獎學金。

可至紐約華僑文教服務中心網頁(首頁/訊息總覽/公告訊息/僑委會獎勵頂尖及僑生來台就讀大學院校獎學金)下載運用，受理申請至本年3月31日止。相關申請表件請寄交或電郵至駐紐約辦事處-紐約華僑文教服務中心，地址：1E. 42nd Street New York, NY 10017 USA，聯絡人魏小姐(212)-317-7363，電郵[email protected]。