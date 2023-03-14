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布碌崙監獄延至2029完工 凸顯華埠挑戰

記者和釗宇╱紐約報導
馬泰表示，各區城區監獄建案延宕的情況下，市府更應考慮翻新而非重建華埠城區監獄。(記者和釗宇／攝影)
馬泰表示，各區城區監獄建案延宕的情況下，市府更應考慮翻新而非重建華埠城區監獄。(記者和釗宇／攝影)

紐約市設計與建設局(Department of Design and Construction)13日公布的一份合約公告顯示，布碌崙城區監獄要到2029年才能完工，意味著雷克島監獄(Rikers Island)未必能在2027年順利關閉；對此，市府雖然承認準時完工壓力大，但仍表示雷克島監獄2027年將準時關閉；市議員馬泰(Chris Marte)表示，在此情況下市府更應該考慮翻新而非重建華埠城區監獄。

合同公告顯示，承建布碌崙城區監獄的Tutor Perini公司，自公告之日起還需2317天才能完成合同，也就是超過六年，到2029年才建成，比雷克島監獄關閉的截止日期超出兩年；目前，布碌崙拘留中心(Brooklyn House of Detention)的拆除工作已經開始。

市議會2019年通過法案並由時任市長白思豪(Bill de Blasio)簽署，要求2027年關閉雷克島監獄，並在四區新建城區監獄承接在押人員；紐約市刑事司法和監獄改革獨立委員會執行總監卡茲尼爾森(Zachary Katznelson)表示，「城區監獄不能在2027年建成是無法接受的，雷克島監獄需要在2027年準時關閉，這是法定截止日期，到時需要有新的監獄和醫院床位，怎麼可能建設一座監獄需要六年？」

市長辦公室發言人拉特瓦克(Charles Lutvak)則表示，新披露的合約不代表市府會延期關閉雷克島監獄，但他也承認，布碌崙城區監獄的完工時間為2029年4月；拉特瓦克說，主因供應鏈緊張、勞工和建設成本飆升，這份合約反映按照法律要求建設新監獄所面臨的現實，政府將遵守法律，而法律要求雷克島監獄按時關閉。

市長亞當斯(Eric Adams)此前也對城區監獄計畫的前景感到擔憂，主因目前全市在押人數近6000人，而城區監獄只能容納3300人，他曾表示需要B計畫應對，但尚未透露詳情。

對此，市議員馬泰 (Christopher Marte)表示，從目前情況看，無論是布碌崙還是華埠的城區監獄建案都會延遲，而華埠監獄建案的拆除許可現在還沒核發，「這是違法的，市議會也不會允許修改關閉雷克島的截止時間，所以這是法律問題；希望這可以為市府提供動力，考慮我們提出將曼哈頓拘留所舊址翻新，而不是拆除重建，避免布碌崙城區監獄延遲的窘境。」

監獄 布碌崙 華埠

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